São Paulo tem time de pendurados para enfrentar o Remo; veja quem pode ficar fora da última rodada
Ao todo, 11 jogadores estão sob risco de suspensão, sendo que cinco devem começar a partida desta quinta-feira, no Morumbis
O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (26), diante do Remo, com um alerta que vai além da busca pela vitória. O Tricolor tem 11 jogadores pendurados com dois cartões amarelos, e uma nova advertência pode tirar peças do elenco da última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR.
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O número chama a atenção principalmente pela possibilidade de Dorival Júnior perder jogadores que fazem parte de seus planos para o confronto. Rafael, Pedro Lima, Osorio, Djhordney e Artur devem começar a partida no Morumbis e, caso recebam cartão amarelo, terão de cumprir suspensão na rodada de encerramento da competição.
A lista também inclui Danielzinho e Gustavo Santana, que aparecem entre os reservas mais utilizados pelo treinador. Assim, além dos cinco prováveis titulares, outros dois jogadores com participação frequente na equipe podem ficar fora do compromisso seguinte.
São Paulo tem quatro pendurados sem previsão de atuação
Apesar dos 11 nomes na lista, nem todos estão disponíveis ou vêm sendo utilizados por Dorival. Wendell está suspenso para enfrentar o Remo, após a expulsão contra o Botafogo, enquanto Marcos Antônio se recupera de lesão.
Lucas Ramon, por sua vez, não atua há seis partidas. André Silva também não foi relacionado nos últimos três jogos do Tricolor. Os quatro, portanto, não têm perspectiva imediata de entrar em campo nesta quinta-feira.
Com 45 pontos e na 11ª colocação, o São Paulo tenta vencer o Remo para praticamente garantir uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Depois do compromisso no Morumbis, a equipe encerra sua participação no Brasileirão contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no dia 2 de dezembro.
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