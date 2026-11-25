São Paulo x Remo: onde assistir, horário e escalações
São Paulo x Remo: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A
São Paulo e Remo-PA se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A. O Premiere vai transmitir a partida. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o São Paulo empatou com o Botafogo por 1 a 1, fora de cas. Já o Remo foi derrotado pelo Athletico PR por 4 a 2, fora de casa, pela mesma rodada.
Na tabela de classificação, o São Paulo ocupa a 11ª colocação, com 45 pontos, enquanto o Remo está na 19ª posição, com apenas 32.
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Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 26 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
- 📍 Local: MorumBIS, São Paulo, São Paulo
- Onde assistir: Premiere
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 26 de Novembro de 2026, às 20h
Local: MorumBIS, São Paulo, São Paulo
Rodada: 37
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
São Paulo
Técnico: Dorival Júnior
Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Iago; Lucas, Luciano e Calleri.
Remo
Técnico: Thiago Carpini
Marcelo Rangel; Marcelinho (João Lucas), Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk; Zé Welisson, Picco e Patrick; Gabriel Poveda, Taliari e David Braga.
Arbitragem
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
VAR: Wagner Reway (SC)
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