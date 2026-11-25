São Paulo tenta evitar feito inédito do Remo em confronto no Morumbis
Tricolor recebe equipe paraense nesta quinta-feira (26), pela 37ª rodada do Brasileirão, após derrota por 1 a 0 no primeiro turno
O São Paulo terá um objetivo a mais no compromisso diante do Remo, nesta quinta-feira (26), às 20h, no Morumbis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de ser derrotado por 1 a 0 no confronto do primeiro turno, em Belém, o Tricolor tenta evitar que o adversário volte a vencê-lo na mesma edição da competição. Um novo resultado negativo representaria duas derrotas para a equipe paraense no Brasileirão de 2026.
➡️São Paulo tem duas rodadas para evitar pior campanha de sua história no Brasileirão
O duelo também marca a última partida do São Paulo diante de sua torcida nesta temporada. Por isso, além de buscar um resultado positivo para encerrar a campanha em casa, a equipe comandada por Dorival Júnior tem a oportunidade de dar uma resposta após o revés sofrido no Mangueirão.
São Paulo foi derrotado pelo Remo no primeiro turno
O primeiro encontro entre as equipes nesta edição do Campeonato Brasileiro aconteceu em 31 de maio, pela 18ª rodada. Na ocasião, o Remo venceu por 1 a 0, em Belém, e conquistou três pontos diante do Tricolor.
Agora, no reencontro, o São Paulo terá a oportunidade de evitar que o resultado se repita. A equipe paulista busca aproveitar o fator casa para se impor diante do adversário e impedir que o Remo termine a temporada com duas vitórias sobre o clube no confronto direto pelo Brasileirão.
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O São Paulo chega à partida depois de empatar por 1 a 1 com o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada, e ocupa a 11ª colocação, com 45 pontos. O resultado diante do Remo será importante também para a tentativa de melhorar a campanha tricolor na reta final do campeonato. Depois de uma temporada abaixo das expectativas, o São Paulo busca encerrar seus compromissos diante da torcida com uma vitória.
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