A torcida organizada do São Paulo levou faixas de protesto ao Morumbis nesta quinta-feira (26), durante o confronto com o Remo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As mensagens direcionaram críticas à diretoria e ao Conselho Deliberativo, além de cobrarem mais investimentos no futebol.

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Uma das faixas trazia a frase "Menos show, mais futebol". Em outra, os torcedores questionaram a situação da equipe na temporada e cobraram mudanças: "Até quando ficaremos jogando para não cair? A culpa é sua, conselheiro. Queremos jogador".

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A manifestação ocorreu no último jogo do São Paulo como mandante em 2026. O Tricolor só atingiu a pontuação mínima do Brasileirão na rodada passada, ou seja, a antipenúltima da competição. Com isso, entrou em campo na despedida de sua casa no ano com 45 pontos.

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O Tricolor entra na reta final do Campeonato Brasileiro com uma missão importante: evitar que a temporada de 2026 termine com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos com 20 participantes. Após empatar por 1 a 1 com o Botafogo, na última segunda-feira (23), o Tricolor chegou aos 45 pontos, mas ainda precisa somar quatro dos seis pontos restantes para superar a marca negativa registrada em 2021.

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