São Paulo e Remo se enfrentam na noite desta quinta-feira (26), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O jogo é importante para a busca tricolor por uma vaga na próxima edição da Sul-Americana.

➡️ São Paulo se despede do Morumbis em 2026 com aproveitamento superior ao do ano passado

Antes da partida, o Tricolor ocupava a 11ª posição, com 45 pontos, enquanto a equipe paraense, já rebaixada, estava na 19ª colocação, com 32 pontos.

continua após a publicidade

1T/ 9' Tiro de meta para o Remo

1T/ 8' Remo troca passes no campo de defesa

1T/ 7' Falta em Bobadilla no meio de campo

1T/ 6' Pedro Lima alça bola na área, mas Arboleda cabeceia por cima do gol

1T/ 5' Artur sofre falta dura na lateral direita

1T/ 4' Bobadilla busca Luciano em cruzamento, mas bola sai pela linha de fundo

1T/ 2' São Paulo recupera posse e troca passes na intermediária

1T/ 1' Remo tem a posse nos primeiros lances

BOLA EM JOGO PARA SÃO PAULO E REMO

PRÉ-JOGO

Hino sendo executado no Morumbis

Jogadores em campo para a execução do Hino Nacional

Escalação do Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Tchamba, Zé Ivaldo, Mayk; Zé Welison, Edsoon, Leonel Picco; David Braga, Taliari, Galeano

Escalação do São Paulo: Rafael; Pedro Lima, Arboleda, Osorio e Iago; Pablo Maia, Bobadilla, Artur; Luciano, Lucas, Calleri

– Sem grandes objetivos no Brasileirão, o Tricolor se livrou do risco de rebaixamento e não consegue alcançar a Libertadores. Restou ao clube garantir um lugar na Sul-Americana

Dorival Jr comandou o São Paulo contra o Botafogo no Nilton Santos (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

– O Remo apenas cumpre tabela na capital paulista. Após a derrota para o Athletico-PR, a equipe foi matematicamente rebaixada.

– Pendurados do São Paulo: Rafael, Osorio, Lucas Ramon, Pedro Lima, Wendell, Djhordney, Marcos Antônio, Danielzinho, Gustavo Santana, André Silva e Artur.

continua após a publicidade

– Pendurados do Remo: Marcelinho, Zé Ricardo, David Braga, Pikachu e Vitor Bueno.

– Desfalques do São Paulo: Nicolas (sutura no menisco do joelho esquerdo), Aurélio Buta (lesão no menisco do joelho direito), Domingos Duarte (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Marcos Antônio (dores tornozelo direito), Sabino (cirurgia para reparar a cartilagem do joelho direito) e Toloi (adutor da coxa direita) ; Wendell (suspenso)

– Desfalques no Remo: Matheus Felipe (lesão); Marllon (suspenso), Edson (suspenso) e Jajá (suspenso).

Arbitragem de São Paulo x Remo

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Árbitro assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Árbitro assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)