O São Paulo se despediu do Morumbis em 2026 com uma vitória por 3 a 1 sobre o Remo, nesta quinta-feira (26), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, construído nos minutos finais, evitou que o último compromisso em casa terminasse em mais um tropeço, mas não foi suficiente para apagar a insatisfação que marcou a noite no estádio. Diante de apenas 16 mil torcedores, em uma noite chuvosa, o Tricolor voltou a ouvir cobranças das arquibancadas e precisou de uma reação no fim para superar um adversário já rebaixado.

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Dorival Júnior, que deixará seu cargo após o Brasileirão, apostou em uma formação ofensiva, com Artur, Lucas Moura, Luciano e Calleri no setor de ataque, além de Arboleda e Osorio formando a dupla de zaga. A escalação indicava uma postura agressiva para a despedida diante da torcida, mas o São Paulo não conseguiu transformar a quantidade de jogadores ofensivos em um desempenho convincente. Mesmo diante do Remo, a equipe teve dificuldades para se impor e não transmitiu a sensação de domínio esperada de quem atuava em casa.

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O ambiente nas arquibancadas refletiu o desgaste com a temporada. Antes mesmo do apito inicial, faixas cobravam mudanças na condução do clube. "Menos show, mais futebol" e "Até quando ficaremos jogando para não cair? A culpa é sua, conselheiro. Queremos jogador" foram algumas das mensagens exibidas pelos torcedores. Durante a partida, também houve gritos de "time sem vergonha" e pedidos por reforços.

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A cobrança tem relação direta com o percurso do São Paulo no Brasileirão. Ainda no início do ano, Hernán Crespo havia colocado os 45 pontos como objetivo prioritário para evitar o rebaixamento. A declaração provocou desgaste nos bastidores e esteve entre os motivos que contribuíram para sua saída. Meses depois, o Tricolor só alcançou a marca na 36ª rodada, diante do Botafogo, confirmando um cenário que o treinador havia antecipado. A vitória sobre o Remo levou a equipe aos 48 pontos, igualando a pontuação da pior campanha do clube na era dos pontos corridos com 20 participantes, registrada em 2021.

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Em campo, Calleri foi o principal nome da reação. O argentino abriu o placar e voltou a marcar no fim, fechando a vitória aos 49 minutos do segundo tempo. Entre os dois gols, porém, o São Paulo sofreu o empate e voltou a conviver com a possibilidade de deixar o Morumbis sem vencer. Foi Ryan Francisco quem mudou o roteiro: acionado por Dorival, o jovem precisou de cerca de 20 minutos em campo para marcar o gol que recolocou o Tricolor em vantagem.

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O gol teve um significado especial para o atacante, que passou por uma longa recuperação após cirurgia no joelho esquerdo, em julho de 2025. Depois de uma temporada difícil, Ryan apareceu em um momento importante e ajudou a evitar uma despedida ainda mais frustrante.

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O São Paulo, portanto, encerra seu calendário no Morumbis com uma vitória e números de aproveitamento como mandante superiores aos de 2025. Mas o resultado não elimina as questões que acompanharam o time ao longo do ano. A equipe ainda tem uma rodada pela frente no Brasileirão, contra o Athletico-PR, mas em meio às mudanças na direitoria, também deixa sua casa com uma mensagem clara das arquibancadas: para 2027, a torcida espera mais do que escapar do rebaixamento e cumprir metas mínimas.