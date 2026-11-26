São Paulo e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A, e um vidente projetou a partida. Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, avaliou as nuances do duelo na capital paulista.

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Veja a projeção da IA:

Na leitura do São Paulo, surgiu a carta da Imperatriz. Segundo o tarólogo, o arcano indica que o Tricolor tem potencial para se impor em campo e mostrar seu valor, mas alerta para dificuldades de leitura e percepção da partida, o que pode acabar gerando momentos de impasse durante o confronto.

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Já para o Remo, a tiragem trouxe O Louco e o Nove de Espadas. Vivendo uma situação complicada na tabela, a equipe paraense deve atuar de forma mais solta, lançando-se ao ataque. No entanto, o segundo arcano aponta a necessidade de equilíbrio para evitar erros de cálculo e não deixar o time vulnerável aos contra-ataques.

No panorama geral do confronto, a leitura indica um duelo de cartas pesadas para ambos os lados, com riscos de decepção e uma possibilidade real de empate. Ainda assim, Luiz Filho conclui que as cartas do São Paulo estão um pouco melhor aspectadas, atribuindo ao Tricolor maiores chances de vitória caso consiga manter o foco, ser objetivo e superar seus problemas de leitura de jogo.

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Dorival Junior comandará o São Paulo contra o Remo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Como chegam as equipes?

No último confronto, o São Paulo empatou com o Botafogo por 1 a 1, fora de cas. Já o Remo foi derrotado pelo Athletico PR por 4 a 2, fora de casa, pela mesma rodada. Na tabela de classificação, o São Paulo ocupa a 11ª colocação, com 45 pontos, enquanto o Remo está na 19ª posição, com apenas 32.

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Onde assistir

Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)

📅 Data: 26 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

📍 Local: MorumBIS, São Paulo, São Paulo

Onde assistir: Premiere

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Brasileirão Série A 2026

Data e horário: 26 de Novembro de 2026, às 20h

Local: MorumBIS, São Paulo, São Paulo

Rodada: 37

Fase: Temporada regular