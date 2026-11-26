Lucas titular? Confira escalação do São Paulo contra o Remo
Equipes se enfrentam logo mais, no Morumbis, pela penúltima rodada do Brasileirão
O São Paulo está pronto para enfrentar o Remo nesta quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior terá os retornos de Artur, que não entrou em campo na última rodada por pertencer ao Botafogo, e de Lucas Moura, que retorna após ser preservado em razão do gramado sintético do estádio Nilton Santos.
Apesar dos retornos, Marcos Antônio e Toloi seguem fora. Com isso, a comissão técnica terá em campo seus principais jogadores em busca da classificação para a próxima edição da Sul-Americana. Depois do compromisso no Morumbis, a equipe encerra sua participação no Brasileirão contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no dia 2 de dezembro.
São Paulo tem time de pendurados para enfrentar o Remo; veja quem pode ficar fora da última rodada
Escalação do São Paulo:
A escalação do São Paulo vem com: Rafael; Pedro Lima, Arboleda, Osorio e Iago; Pablo Maia, Bobadilla, Artur; Luciano, Lucas, Calleri
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Tricolor tem longa lista de pendurados:
O São Paulo tem 11 jogadores pendurados com dois cartões amarelos para o confronto com o Remo: Rafael, Lucas Ramon, Pedro Lima, Wendell, Osorio, Marcos Antônio, Djhordney, Danielzinho, Artur, Gustavo Santana e André Silva.
Deles, Rafael, Pedro Lima, Osorio, Djhordney e Artur serão titulares nesta quinta-feira, enquanto Danielzinho e Gustavo Santana estão entre os reservas mais utilizados por Dorival Júnior.
Wendell está suspenso para a partida, Marcos Antônio se recupera de lesão, Lucas Ramon não atua há seis jogos e André Silva não foi relacionado nas últimas três partidas. Quem receber o terceiro cartão amarelo diante do Remo ficará fora da última rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR, no dia 2 de dezembro.
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