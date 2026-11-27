'É o pior momento da história recente do São Paulo': Rafinha desabafa e faz alerta sobre o clube
Executivo de futebol anunciou saída, apontou problemas em diferentes departamentos, cobrou uma grande reestruturação e demonstrou preocupação com o futuro do clube
Rafinha, executivo de futebol São Paulo, fez uma avaliação contundente sobre a situação do clube. O dirigente anunciou que não vai continuar no cargo após o final do Brasileirão, assim como o técnico Dorival Júnior. Ao comentar o momento vivido pelo Tricolor, o ex-jogador classificou o cenário como o "pior da história recente" e apontou problemas que vão além do desempenho dentro de campo. Para ele, o clube precisa passar por uma grande reestruturação.
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— É uma situação muito delicada. Como são-paulino, é o pior momento da história recente do São Paulo. Esses problemas extracampo. Se tivesse pegado o embalo de 2023 e colocado as coisas no eixo, não estaria passando por essa situação hoje. Os últimos anos do São Paulo não foram bons. Joguei aqui três anos, tivemos muitos problemas. Não vou criticar e jogar a culpa de quem passou aqui, mas o clube está ferido. Machucaram muito o São Paulo em todos os departamentos: Cotia, Barra Funda e Morumbi — declarou.
Rafinha também demonstrou preocupação com o sentimento do torcedor e ressaltou que a recuperação do clube depende de mudanças estruturais. Na avaliação dele, não basta mexer apenas no departamento de futebol: a próxima gestão terá a oportunidade de reorganizar diferentes setores.
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— Agora, temos que ser sinceros: precisa de uma reestruturação muito grande, não só do executivo e da comissão técnica. Tem profissionais muito capacitados aqui, mas precisam das coisas para funcionar. O próximo presidente vai ter essa oportunidade — completou.
Apesar das críticas, Rafinha demonstrou otimismo em relação ao futuro do São Paulo e disse acreditar que o clube conseguirá superar o momento turbulento.
— Tenho certeza de que as coisas vão melhorar, porque não tem como um clube dessa grandeza continuar dessa forma — afirmou.
"O que a gente menos se preocupou neste ano foi com futebol"
Rafinha reafirmou como os problemas extracampo são um dos fatores que prejudicaram o São Paulo ao longo da temporada. Na avaliação do executivo, os constantes desgastes nos bastidores tiraram o foco do que deveria ser a prioridade do clube: o desempenho dentro de campo.
— O que a gente menos se preocupou neste ano foi com futebol. A coisa mais importante é o futebol, mas foi o que a gente menos se preocupou. Não conseguimos nos dedicar 100%, porque foram tantos momentos se desgastando com outros assuntos que o futebol ficou para segundo plano. Pontuar o que foi feito não é o momento. Isso entra no vestiário, entra nos jogadores, no campo. Quando o futebol fica para segundo plano, acaba atrapalhando. Esse foi um dos principais pontos no São Paulo — disse.
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