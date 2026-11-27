Lucas Moura pode ter feito seu último jogo pelo São Paulo; entenda
Contrato do meia-atacante termina em dezembro, e futuro no Tricolor segue indefinido em meio à transição política do clube
A vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Remo, na noite desta quinta-feira (26), pode ter marcado a última partida de Lucas Moura com a camisa tricolor. Com contrato válido até dezembro de 2026, o meia-atacante ainda não chegou a um acordo para renovar o vínculo e tem o futuro em aberto no clube.
➡️ Dorival Júnior e Rafinha avisam que deixarão o São Paulo após o Brasileirão
O cenário ganha um ingrediente a mais por conta da última rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada, estádio que conta com gramado sintético. Lucas já demonstrou preocupação em atuar nesse tipo de piso e, no compromisso anterior contra o Botafogo, não esteve em campo. A possibilidade de ficar fora também do encerramento da temporada aumenta a chance de que sua última aparição tenha sido justamente diante do Remo, no Morumbis.
Além da questão esportiva, o momento político do São Paulo também pesa na definição do futuro do jogador. O clube passa por um período de transição em sua diretoria e, após a partida, o técnico Dorival Júnior e o executivo de futebol do Tricolor, Rafinha, anunciaram que deixarão seus cargos após o Brasileirão.
➡️Análise: São Paulo vence, mas despedida do Morumbis tem protestos e não apaga frustrações de 2026
A situação contratual de Lucas ainda não teve desfecho. Até o momento, não há confirmação sobre uma renovação ou sobre uma eventual saída do camisa 7. Tudo deve se resolver somente após a eleição, ou seja, depois da segunda quinzena de dezembro.
Dessa forma, a partida contra o Remo pode ter sido a última de Lucas pelo São Paulo — e também sua despedida do Morumbis em 2026. O futuro do jogador deve ganhar novos contornos nas próximas semanas, conforme avançarem as definições sobre o planejamento do clube para a próxima temporada.
➡️Ryan Francisco dedica gol a Cotia e reconhece cobranças da torcida do São Paulo: 'O ano não foi bom'
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Mais LANCE!
Rafinha vê fala de Crespo sobre meta de 45 pontos no São Paulo como 'autodefesa'
Executivo de futebol comentou declaração do técnico no início da temporada e afirmou que demissão não ocorreu por uma frase, mas pelo conjunto do trabalho
Análise: São Paulo vence, mas despedida do Morumbis tem protestos e não apaga frustrações de 2026
Tricolor vence o Remo por 3 a 1, encerra sequência de cobranças no Morumbis com um resultado positivo, mas atuação e campanha no Brasileirão mantêm alerta para 2027
'É o pior momento da história recente do São Paulo': Rafinha desabafa e faz alerta sobre o clube
Executivo de futebol anunciou saída, apontou problemas em diferentes departamentos, cobrou uma grande reestruturação e demonstrou preocupação com o futuro do clube
Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após entregar o cargo
Tricolor paulista venceu por 3 a 1 nesta quinta-feira (26)
Dorival Júnior e Rafinha avisam que deixarão o São Paulo após o Brasileirão
Dupla comunicou decisão após vitória sobre o Remo, no Morumbis, pelo Brasileiro
Ryan Francisco dedica gol a Cotia e reconhece cobranças da torcida do São Paulo: 'O ano não foi bom'
Autor do gol que recolocou o Tricolor em vantagem contra o Remo, atacante valorizou a base e admitiu insatisfação com a temporada
Veja os gols da vitória do São Paulo sobre o Remo
Tricolor paulista venceu por 3 a 1 nesta quinta-feira (26)
Torcida do São Paulo protesta com faixas no Morumbis: 'Até quando ficaremos jogando para não cair?'
Faixas expostas durante o jogo contra o Remo criticaram a condução do futebol e questionaram a situação do clube na temporada
Calleri marca duas vezes, e São Paulo vence o Remo em despedida do Morumbis
Jogo abriu a 37ª rodada do Brasileirão e marcou a despedida tricolor do Morumbis em 2026
Lucas titular? Confira escalação do São Paulo contra o Remo
Equipes se enfrentam logo mais, no Morumbis, pela penúltima rodada do Brasileirão
São Paulo tem time de pendurados para enfrentar o Remo; veja quem pode ficar fora da última rodada
Ao todo, 11 jogadores estão sob risco de suspensão, sendo que cinco devem começar a partida desta quinta-feira, no Morumbis
Mônica vai ao Morumbis para jogo do São Paulo; entenda ligação histórica com o clube
Personagem de Mauricio de Sousa estará no estádio contra o Remo em ação que marca lançamento de coleção especial de produtos licenciados
São Paulo se despede do Morumbis em 2026 com aproveitamento superior ao do ano passado
Tricolor soma 15 vitórias em 23 partidas no estádio, mantém o número de triunfos de 2025 mesmo com quatro jogos a menos e apresenta evolução no desempenho como mandante
IA crava placar de São Paulo e Remo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26)
São Paulo tem duas rodadas para evitar pior campanha de sua história no Brasileirão
Tricolor chegou aos 45 pontos após empate com o Botafogo, mas ainda precisa de quatro pontos para superar marca negativa de 2021
Vidente aponta resultado em São Paulo x Remo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Morumbis
Paulistão 2027 terá clássicos em seis rodadas seguidas; veja os jogos
FPF divulga calendário da edição que celebra os 125 anos do estadual
São Paulo x Remo: onde assistir, horário e escalações
São Paulo x Remo: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A
São Paulo tenta evitar feito inédito do Remo em confronto no Morumbis
Tricolor recebe equipe paraense nesta quinta-feira (26), pela 37ª rodada do Brasileirão, após derrota por 1 a 0 no primeiro turno