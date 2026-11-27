A vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Remo, na noite desta quinta-feira (26), pode ter marcado a última partida de Lucas Moura com a camisa tricolor. Com contrato válido até dezembro de 2026, o meia-atacante ainda não chegou a um acordo para renovar o vínculo e tem o futuro em aberto no clube.

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O cenário ganha um ingrediente a mais por conta da última rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada, estádio que conta com gramado sintético. Lucas já demonstrou preocupação em atuar nesse tipo de piso e, no compromisso anterior contra o Botafogo, não esteve em campo. A possibilidade de ficar fora também do encerramento da temporada aumenta a chance de que sua última aparição tenha sido justamente diante do Remo, no Morumbis.

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Além da questão esportiva, o momento político do São Paulo também pesa na definição do futuro do jogador. O clube passa por um período de transição em sua diretoria e, após a partida, o técnico Dorival Júnior e o executivo de futebol do Tricolor, Rafinha, anunciaram que deixarão seus cargos após o Brasileirão.

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A situação contratual de Lucas ainda não teve desfecho. Até o momento, não há confirmação sobre uma renovação ou sobre uma eventual saída do camisa 7. Tudo deve se resolver somente após a eleição, ou seja, depois da segunda quinzena de dezembro.

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Dessa forma, a partida contra o Remo pode ter sido a última de Lucas pelo São Paulo — e também sua despedida do Morumbis em 2026. O futuro do jogador deve ganhar novos contornos nas próximas semanas, conforme avançarem as definições sobre o planejamento do clube para a próxima temporada.

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