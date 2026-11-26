O São Paulo se prepara para disputar seu último jogo como mandante em 2026. Nesta quinta-feira (26), o Tricolor recebe o Remo, no Morumbis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida que marcará a despedida da equipe de sua torcida no estádio nesta temporada. E, apesar das oscilações ao longo do ano, os números mostram uma evolução no desempenho dentro de casa em relação a 2025.

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Em 23 partidas disputadas no Morumbis em 2026, considerando todas as competições, o São Paulo conquistou 15 vitórias, empatou quatro vezes e sofreu quatro derrotas. O aproveitamento foi de 71%, com 36 gols marcados e 17 sofridos.

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O retrospecto é superior ao registrado na temporada passada. Em 2025, o Tricolor também venceu 15 vezes diante de sua torcida, mas precisou de 27 jogos para alcançar a marca. Foram ainda seis empates e seis derrotas, com 63% de aproveitamento. Naquele ano, a equipe marcou 40 gols e sofreu 25, segundo dados do Sofascore.

A diferença no número de partidas ajuda a dimensionar a evolução: em 2026, o São Paulo conseguiu repetir a quantidade de vitórias de toda a temporada anterior em quatro compromissos a menos. Além disso, sofreu duas derrotas a menos e apresentou um aproveitamento de oito pontos percentuais superior.

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São Paulo tem bom desempenho no Morumbis pelo Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo disputou 13 partidas no Morumbis em 2026. Foram oito vitórias, dois empates e três derrotas, com aproveitamento de 66,7%. A equipe marcou 19 gols e sofreu dez.

O desempenho também foi melhor em comparação com a edição anterior. Em 2025, o Tricolor fez 15 jogos como mandante pelo Brasileirão, com oito vitórias, três empates e quatro derrotas. O aproveitamento foi de 60%, com 20 gols marcados e 13 sofridos.

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Ou seja, mesmo com duas partidas a menos, o São Paulo repetiu o número de vitórias e terminou com menos derrotas no recorte do campeonato nacional.

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Foto: Rafaela Cardoso / Lance!

Retrospecto do São Paulo por competição em 2026

O Campeonato Paulista também teve participação importante nos números positivos do Tricolor em casa. Foram quatro partidas no Morumbis, com três vitórias e uma derrota, além de sete gols marcados e quatro sofridos. O aproveitamento foi de 75%.

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Pela Copa Sul-Americana, a equipe terminou invicta nos cinco compromissos disputados no estádio. Foram três vitórias e dois empates, com nove gols marcados e três sofridos, alcançando 73,3% de aproveitamento.

Já pela Copa do Brasil, o São Paulo teve 100% de aproveitamento no Morumbis. Na única partida disputada pela competição no estádio, venceu o Juventude por 1 a 0.

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