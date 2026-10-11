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Dorival revela dificuldades nos bastidores do São Paulo e cita condições dos campos

Treinador classificou o período como um dos trabalhos mais complicados da carreira e apontou que os pisos utilizados nos treinos podem contribuir para lesões dos jogadores

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
11/10/2026 01:35
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Dorival Jr
Dorival Jr. técnico do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Dorival abriu o jogo sobre as dificuldades enfrentadas no São Paulo e classificou o período como um dos trabalhos mais complicados de sua carreira. O treinador também criticou as condições dos campos utilizados nos treinamentos e apontou que os pisos podem estar contribuindo para a sobrecarga dos jogadores e o surgimento de lesões.

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O técnico afirmou que já esperava encontrar dificuldades no São Paulo, mas admitiu que a situação foi mais complicada do que imaginava, seja pelas eliminações ou por questões internas e financeiras do clube. Segundo o treinador, a equipe teve problemas para alcançar regularidade e equilíbrio, apesar do volume de trabalho e do comprometimento demonstrado nos treinamentos.

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— Eu tinha certeza de que teríamos muitas dificuldades, porque vinha acompanhando algumas coisas do São Paulo. Não imaginava tamanha dificuldade, entre uma regularidade e um equilíbrio, até pelo volume de trabalho, a entrega, o compromisso com o torcedor e pela falta, às vezes, da entrega de resultado — afirmou.

O técnico também destacou que parte dos problemas enfrentados pela equipe não é perceptível para quem acompanha o time de fora. Dorival classificou a experiência como uma das mais difíceis de sua trajetória profissional e demonstrou incômodo com a distância entre o esforço realizado no dia a dia e os resultados alcançados em campo.

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— Isso me incomodou bastante. Talvez tenha sido um dos trabalhos mais complicados da minha carreira em todos os sentidos. Vocês às vezes não têm ideia de tudo o que se passa dentro do treinamento — completou.

Treinador critica condições dos campos e cita lesões

Além das dificuldades para encontrar regularidade, Dorival chamou a atenção para a estrutura disponível para os treinamentos. De acordo com o técnico, o São Paulo tem três campos no CT, mas nenhum apresenta condições adequadas para que os jogadores realizem as atividades como a comissão técnica gostaria.

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— Hoje temos três campos e nenhum deles em condições de estarmos em cima desse campo. Estamos improvisando de toda maneira para dar sequência aos treinamentos — declarou.

Dorival também relacionou as condições dos gramados à sobrecarga física dos atletas. Na avaliação do treinador, a diferença entre pisos muito duros e outros excessivamente molhados pode interferir nos movimentos dos jogadores, afetando a aceleração e a frenagem durante as atividades.

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— Na minha opinião, vêm acontecendo algumas lesões até em relação a isso, o que vem sobrecarregando o trabalho. Pisos muito duros, outros muito molhados, alguns jogadores perdendo aceleração, frenagem e, de repente, provocando lesões — explicou.

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