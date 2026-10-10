Calleri marca duas vezes, e São Paulo bate o Vitória no Morumbis
Argentino marcou um gol em cada tempo e ajudou o Tricolor a vencer a partida no Morumbis
O São Paulo conquistou um resultado importante na noite deste sábado (10), no Morumbis, quando venceu o Vitória por 2 a 1, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Com dois gols, um em cada tempo, Calleri foi o nome da noite, enquanto Martínez fez o dos visitantes.
Com o resultado, o Tricolor chegou a 39 pontos e saltou para a nona posição neste momento, enquanto o time de Salvador permanece com 36 e está em 12° lugar na tabela de classificação do Nacional.
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Gol dos dois lados
O São Paulo iniciou melhor a partida e não era tímido para ir para cima do Vitória. Com mais posse de bola, o time de Dorival Jr. chegou ao gol aos 19 minutos, quando Calleri aproveitou cruzamento de Iago pela esquerda e subiu mais que a marcação para cabecear para o fundo do gol. Nos minutos finais, no entanto, a falta de atenção custou caro. Erick já havia tentado empatar o jogo, mas foi Emmanuel Martínez quem aproveitou sobra na meia-lua para finalizar. A bola ainda desviou em Bobadilla e enganou Rafael.
Calleri faz mais um e garante a vitória tricolor
As equipes voltaram a campo sem alterações, mas, com o baixo rendimento do São Paulo, Dorival resolveu mexer aos 14 minutos, promovendo a entrada de Lucas Moura, que voltou após cinco meses se recuperando de uma cirurgia no tendão calcâneo da perna direita. O jogo começava a ficar mais dinâmico e, aos 19, Calleri teve a chance de colocar o Tricolor novamente à frente quando tentou aproveitar um cruzamento na área e por pouco não completou. Aos 24, no entanto, o argentino fez o segundo depois de pegar rebote em chute de Gustavo Santana para colocar o São Paulo novamente à frente e dar números finais ao confronto.
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O duelo melhorou com a entrada de Lucas Moura e o São Paulo criava algumas jogadas mais eficientes. Foi quando Calleri, depois de já ter tentado uma vez no segundo tempo, não desistiu e aproveitou rebote depois de finalização de Gustavo Santana para ampliar o marcador.
Deu aula 🏅
O argentino Calleri foi o nome da partida. Com dois gols, um em cada tempo, o camisa 9 garantiu a vitória do Tricolor sob os cantos da torcida, que compareceu em bom número na noite chuvosa da capital paulista - pouco mais de 22 mil pessoas.
Ficou abaixo 📉
Tecnicamente inferior, o time do Vitória ficou abaixo do São Paulo durante toda a partida, seja em volume de jogo ou posse de bola.
✅ Ficha técnica
São Paulo 🆚 Vitória
Campeonato Brasileiro - 30ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Calleri (19'/1°) (1x0), Martínez (38'/1°) (1x1) e Calleri (24'/2°) (2x1)
🟨 Cartões amarelos: Gustavo Santana, Sabino, Marcos Antônio e Djhordney (SAO); Matheuzinho e Cacá (VIT)
🟥 Cartões vermelhos: -
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Jr.)
Rafael; Newton Jr., Arboleda, Sabino e Lucas Ramon (Marcos Antônio); Bobadilla (Tolói), Djhordney (Lucas Moura) e Iago; Artur, Gustavo Santana (Pedro Lima) e Calleri.
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Anderson Pato), Martínez (Alex Bruno) e Matheuzinho; Erick, Renê e Lucas Silva (Pochentino).
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