Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Calleri marca duas vezes, e São Paulo bate o Vitória no Morumbis

Argentino marcou um gol em cada tempo e ajudou o Tricolor a vencer a partida no Morumbis

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
10/10/2026 23:01
Favorite o Lance! no Google
Calleri comemora gol marcado em São Paulo x Vitória
Calleri comemora gol marcado em São Paulo x Vitória (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

O São Paulo conquistou um resultado importante na noite deste sábado (10), no Morumbis, quando venceu o Vitória por 2 a 1, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Com dois gols, um em cada tempo, Calleri foi o nome da noite, enquanto Martínez fez o dos visitantes.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 39 pontos e saltou para a nona posição neste momento, enquanto o time de Salvador permanece com 36 e está em 12° lugar na tabela de classificação do Nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Gol dos dois lados

O São Paulo iniciou melhor a partida e não era tímido para ir para cima do Vitória. Com mais posse de bola, o time de Dorival Jr. chegou ao gol aos 19 minutos, quando Calleri aproveitou cruzamento de Iago pela esquerda e subiu mais que a marcação para cabecear para o fundo do gol. Nos minutos finais, no entanto, a falta de atenção custou caro. Erick já havia tentado empatar o jogo, mas foi Emmanuel Martínez quem aproveitou sobra na meia-lua para finalizar. A bola ainda desviou em Bobadilla e enganou Rafael.

Calleri faz mais um e garante a vitória tricolor

As equipes voltaram a campo sem alterações, mas, com o baixo rendimento do São Paulo, Dorival resolveu mexer aos 14 minutos, promovendo a entrada de Lucas Moura, que voltou após cinco meses se recuperando de uma cirurgia no tendão calcâneo da perna direita. O jogo começava a ficar mais dinâmico e, aos 19, Calleri teve a chance de colocar o Tricolor novamente à frente quando tentou aproveitar um cruzamento na área e por pouco não completou. Aos 24, no entanto, o argentino fez o segundo depois de pegar rebote em chute de Gustavo Santana para colocar o São Paulo novamente à frente e dar números finais ao confronto.

continua após a publicidade
São Paulo x Vitória
(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O duelo melhorou com a entrada de Lucas Moura e o São Paulo criava algumas jogadas mais eficientes. Foi quando Calleri, depois de já ter tentado uma vez no segundo tempo, não desistiu e aproveitou rebote depois de finalização de Gustavo Santana para ampliar o marcador.

Deu aula 🏅

O argentino Calleri foi o nome da partida. Com dois gols, um em cada tempo, o camisa 9 garantiu a vitória do Tricolor sob os cantos da torcida, que compareceu em bom número na noite chuvosa da capital paulista - pouco mais de 22 mil pessoas.

continua após a publicidade

Ficou abaixo 📉

Tecnicamente inferior, o time do Vitória ficou abaixo do São Paulo durante toda a partida, seja em volume de jogo ou posse de bola.

✅ Ficha técnica

São Paulo 🆚 Vitória
Campeonato Brasileiro - 30ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Calleri (19'/1°) (1x0), Martínez (38'/1°) (1x1) e Calleri (24'/2°) (2x1)
🟨 Cartões amarelos: Gustavo Santana, Sabino, Marcos Antônio e Djhordney (SAO); Matheuzinho e Cacá (VIT)
🟥 Cartões vermelhos:  -

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Jr.)
Rafael; Newton Jr., Arboleda, Sabino e Lucas Ramon (Marcos Antônio); Bobadilla (Tolói), Djhordney (Lucas Moura) e Iago; Artur, Gustavo Santana (Pedro Lima) e Calleri.

continua após a publicidade

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Anderson Pato), Martínez (Alex Bruno) e Matheuzinho; Erick, Renê e Lucas Silva (Pochentino).

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lucas Moura

São Paulo

Lucas Moura retorna após cinco meses e se emociona em vitória do São Paulo: 'Amo vestir essa camisa'

Há 1 minuto
Zayn Malik com a camisa do Flamengo, no Nubank Parque

Fora de Campo

Zayn Malik usa camisa do Flamengo em estádio do Palmeiras e comete gafe

Há 16 minutos
Brusque x Paysandu

Futebol Nacional

Jogo da Série C é adiado após quase duas horas de paralisação

Há 1 hora
Calleri, comemorando gol em São Paulo e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

São Paulo

Veja gols em São Paulo x Vitória: Calleri marca duas vezes

Há 2 horas
Pedro Emanuel em entrevista coletiva (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Vasco

Pedro Emanuel admite influência do Boca em empate do Vasco: 'Pouco do foco'

Há 2 horas
Leonardo Jardim e Marcão duelam em Flamengo x Fluminense

Futebol Nacional

Fla-Flu coloca rivais diante de dilema antes da Libertadores; veja estratégias

Há 2 horas
Mais LANCE!
David em ação durante Vasco e Remo, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Vasco aponta culpado por empate com o Remo: 'Errou'

Calleri, atacante do São Paulo

São Paulo tem retornos de titulares contra o Vitória; veja a escalação

Lucas Piton finaliza em Vasco x Remo

Vasco e Remo empatam sem gols em São Januário

Facundo Tello será o árbitro de França x Marrocos na Copa do Mundo

Conmebol define arbitragem de Fluminense x Palmeiras pela semifinal da Libertadores

Tite à beira do campo em Botafogo x Vasco

Botafogo vive pior campanha como visitante na Era SAF no Brasileirão

Pedro Emanuel chegando para a partida entre Vasco e Independiente Medellín

Pedro Emanuel opta por poupar alguns titulares em Vasco x Remo; veja a escalação

Javier Mascherano olha sério à beira do campo em jogo do Inter Miami

Mascherano recusa chance de assumir o comando do Corinthians

Camisa da Inter de Limeira.

Inter de Limeira joga pelo acesso, e SAF com Ronaldo e Roberto Carlos começa a assumir departamentos

Maracanã iluminado à frente do pôr do sol do Rio de Janeiro

Justiça suspende liminar que obrigava Maracanã a receber Vasco x Boca

Consórcio do Maracanã administrado por Flamengo e Fluminense

Consórcio Fla-Flu aciona presidente do TJRJ para tentar impedir Vasco x Boca no Maracanã

Árbitro Bráulio da Silva Machado, da federação catarinense

CBF muda árbitro de São Paulo x Vitória após pedido de dispensa

ARQUIVO NOVO ONDE ASSITIR (43)

Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras x Corinthians

Palmeiras e Corinthians disputam Dérbi em lados opostos