Santos encara sequência de três clássicos decisivos pela Copa do Brasil e Brasileirão Neymar terá papel importante em sequência decisiva contra Palmeiras e Corinthians

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O Santos conheceu, na última terça-feira (10), seu próximo adversário na Copa do Brasil: o Palmeiras. Os dois times não se enfrentam pela competição desde 2015, quando a equipe alviverde levou a melhor na decisão e conquistou o título daquela edição.

O primeiro jogo está marcado para o dia 26 de agosto (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida de volta será realizada no dia 2 de setembro, no mesmo horário, na Vila Belmiro.

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Agora, as equipes voltam a medir forças em momentos distintos. O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, lidera o Campeonato Brasileiro com mais do que o dobro de pontos do Santos na tabela e também segue vivo na Libertadores, onde enfrenta o Cerro Porteño, do Paraguai, pelas oitavas de final.

O Peixe, por sua vez, é o primeiro time da zona de rebaixamento do Brasileirão e também disputa a Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Macará, do Equador. Na Copa do Brasil, a equipe santista eliminou Coritiba e Remo para chegar às quartas de final.

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Nos últimos 17 confrontos entre as equipes, o Palmeiras venceu 11 vezes, houve três empates e o Santos levou a melhor em outras três oportunidades.

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Neymar tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar e a sequência de clássicos do Santos:

Neymar atuou em apenas cinco partidas pelo Santos como visitante nesta temporada. Desde que retornou após a disputa da Copa do Mundo, o atacante entrou em campo longe da Vila Belmiro somente diante do Remo, no Mangueirão, pela Copa do Brasil. A baixa frequência fora de casa, inclusive, foi tema de uma conversa recente entre o jogador e a comissão técnica.

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A ideia é aumentar a participação de Neymar em partidas como visitante e também sua frequência em campo, especialmente em um momento em que o Santos precisa de suas principais referências para reagir dentro e fora das quatro linhas. A situação ganhou ainda mais peso diante do cenário conturbado vivido pelo clube.

Na última segunda-feira (10), a principal torcida organizada do Santos se reuniu com o elenco, incluindo Neymar, além de membros da comissão técnica e da diretoria. O encontro teve como objetivo entender as necessidades dos jogadores e buscar respostas para um ambiente que se tornou ainda mais delicado com o atraso no pagamento de duas parcelas dos direitos de imagem e o transfer ban imposto pela Fifa, que impede o clube de registrar novos reforços.

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Em meio a esse cenário, o Santos terá uma sequência decisiva pela frente. O time enfrentará o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil e, entre os dois confrontos, terá o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. São três partidas de enorme peso em um curto intervalo, justamente quando a equipe tenta se afastar da crise e recuperar estabilidade na temporada.

Fora de campo, o clube também terá uma agenda importante nas próximas semanas. No dia 31 de agosto, o Comitê de Gestão e o Conselho Deliberativo se reunirão para iniciar as conversas sobre uma possível transformação do Santos em SAF.

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Assim, entre a necessidade de ter Neymar mais presente, a pressão por resultados e os problemas financeiros e administrativos, o Santos entra em um período que pode ser determinante para os rumos do clube. Dentro de campo, o desafio será sobreviver a uma sequência pesada contra os rivais; fora dele, encontrar soluções para uma crise que vai muito além das quatro linhas.

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