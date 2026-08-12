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Com Neymar, Santos encerra preparação para duelo pela Sul-Americana

Peixe deve ir com força máxima no duelo decisivo pela Sul-Americana

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
12/08/2026 16:36
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Neymar treina com o elenco do Santos visando jogo contra o Macará. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar treina com o elenco do Santos visando jogo contra o Macará. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos encerrou na manhã desta quarta-feira (12) a preparação para o duelo contra o Macará, do Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Peixe terminou a fase de grupos da competição na segunda colocação e avançou aos playoffs, nos quais eliminou a Universidad Central, da Venezuela. O Macará, por sua vez, é o atual vice-líder do Campeonato Equatoriano, com 12 vitórias em 24 partidas disputadas.

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Neymar estará novamente à disposição do técnico Cuca após cumprir suspensão no duelo contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Igor Vinícius, que se recupera de uma lombalgia, nem com Lucas Veríssimo, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda.

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Neymar será relacionado para duelo da Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar será relacionado para duelo da Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Após o compromisso pelo torneio continental, o Alvinegro Praiano volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), o Santos enfrenta o Vasco, em São Januário, pela 23ª rodada da competição. Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos conquistados.

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O jogo de volta contra o Macará será na próxima quinta-feira (20), no Estádio Bellavista, localizado em Ambato, a cerca de 152 km de Quito, capital do Equador.

Um provável Santos vai a campo com Gabriel Brazão no gol e na defesa Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar. O meio-campo deverá ser formado por João Schmidt, Oliva e Gabriel Bontempo. O ataque terá Bareal, Neymar e Gabriel Barbosa.

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