Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Macará pela Sul-Americana Santos terá quatro desfalques diante do Macará e busca abrir vantagem nas oitavas

O Santos encara o Macará nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A lista de relacionados foi divulgada na tarde desta quarta-feira (12) e conta com algumas ausências. As principais serão novamente no sistema defensivo, com Lucas Veríssimo, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita, e Igor Vinícius, com lombalgia. Além deles, Moisés (tornozelo esquerdo) e Gustavinho (coxa direita) seguem como baixas.

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O Peixe busca construir uma vantagem no jogo de ida para evitar sustos na partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira (20), no Equador. O confronto de retorno também exigirá uma logística de viagem considerada complicada para a equipe santista.

Antes disso, porém, o Santos terá uma missão importante pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (16), o time enfrenta o Vasco, em São Januário, em busca de um resultado que ajude a equipe a deixar a zona de rebaixamento.

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Santos divulga lista de relacionados. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Agenda:

13.08.2026 - Santos x Macará (EQU) - 19h (de Brasília) - Vila Belmiro - ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

16.08.2026 - Vasco x Santos - 16h (de Brasília) - São Januário - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

20.08.2026 - Macará (EQU) x Santos - 19h (de Brasília) - Bellavista - volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

23.08.2026 - Santos x Mirassol - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

26.08.2026 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Nubank Parque - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

29 ou 30.08.2026 - Corinthians x Santos - Neo Química Arena - ainda sem data e horário definidos pela CBF - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

02.09.2026 - Santos x Palmeiras - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

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