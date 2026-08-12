Confira a agenda de jogos do Santos no mês de agosto Confira os próximos jogos do Peixe: time terá sequência de três clássicos seguidos

O Santos terá uma sequência de partidas decisivas pela frente em busca da classificação nas Copas e também de uma reação no Campeonato Brasileiro para deixar a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Peixe será contra o Macará, do Equador, às 19h (de Brasília), nesta quinta-feira (13), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

No próximo domingo (16), Santos e Vasco fazem um confronto direto na luta contra o rebaixamento. As duas equipes somam 22 pontos e estão no Z4, com cinco vitórias em 21 jogos disputados.

continua após a publicidade

Na sequência, o Alvinegro Praiano terá uma maratona de clássicos. O primeiro será contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, o Peixe encara o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, antes de voltar a enfrentar o Verdão, desta vez na Vila Belmiro, pelo duelo de volta da competição nacional.

O clássico contra o Corinthians, previsto para o último fim de semana de agosto, ainda não teve data e horário definidos pela CBF.

Além disso, o Santos ainda tem um clássico pendente contra o São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi adiada em razão da disputa do playoff da Copa Sul-Americana e ainda não tem nova data definida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Barbosa durante treino do Santos, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda:

13.08.2026 - Santos x Macará (EQU) - 19h (de Brasília) - Vila Belmiro - ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

16.08.2026 - Vasco x Santos - 16h (de Brasília) - São Januário - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

20.08.2026 - Macará (EQU) x Santos - 19h (de Brasília) - Bellavista - volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

23.08.2026 - Santos x Mirassol - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

26.08.2026 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Nubank Parque - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

29 ou 30.08.2026 - Corinthians x Santos - Neo Química Arena - ainda sem data e horário definidos pela CBF - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

02.09.2026 - Santos x Palmeiras - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.