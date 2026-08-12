Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Confira a agenda de jogos do Santos no mês de agosto

Confira os próximos jogos do Peixe: time terá sequência de três clássicos seguidos

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
12/08/2026 15:36
Favorite o Lance! no Google
Cuca durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Cuca durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos terá uma sequência de partidas decisivas pela frente em busca da classificação nas Copas e também de uma reação no Campeonato Brasileiro para deixar a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Peixe será contra o Macará, do Equador, às 19h (de Brasília), nesta quinta-feira (13), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

No próximo domingo (16), Santos e Vasco fazem um confronto direto na luta contra o rebaixamento. As duas equipes somam 22 pontos e estão no Z4, com cinco vitórias em 21 jogos disputados.

continua após a publicidade

Na sequência, o Alvinegro Praiano terá uma maratona de clássicos. O primeiro será contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, o Peixe encara o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, antes de voltar a enfrentar o Verdão, desta vez na Vila Belmiro, pelo duelo de volta da competição nacional.

O clássico contra o Corinthians, previsto para o último fim de semana de agosto, ainda não teve data e horário definidos pela CBF.

Além disso, o Santos ainda tem um clássico pendente contra o São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi adiada em razão da disputa do playoff da Copa Sul-Americana e ainda não tem nova data definida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Barbosa durante treino do Santos, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabriel Barbosa durante treino do Santos, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda:

13.08.2026 - Santos x Macará (EQU) - 19h (de Brasília) - Vila Belmiro - ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

16.08.2026 - Vasco x Santos - 16h (de Brasília) - São Januário - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

20.08.2026 - Macará (EQU) x Santos - 19h (de Brasília) - Bellavista - volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

23.08.2026 - Santos x Mirassol - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

26.08.2026 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Nubank Parque - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

29 ou 30.08.2026 - Corinthians x Santos - Neo Química Arena - ainda sem data e horário definidos pela CBF - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

02.09.2026 - Santos x Palmeiras - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
onde assistir

Santos

Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 1 hora
Neymar comemora gol de Rony com assistência sua no jogo de volta entre Santos e Remo na Copa do Brasil

Futebol Nacional

Contra o Palmeiras, Neymar tenta redenção enquanto Santos busca título da Copa do Brasil

Há 8 horas
Cuca durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos encara sequência de três clássicos decisivos pela Copa do Brasil e Brasileirão

Há 9 horas
Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

Futebol Nacional

CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil

Há 18 horas
Wendy Candelo vai reforçar o Santos até o final deste ano. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Futebol Feminino

Sereias da Vila anunciam contratação da colombiana Wendy Candelo

Há 19 horas
Maurício Maruca ao lado de Rodrigo Marino em evento do lançamento da candidatura à presidência do Santos. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Santos

Maurício Maruca lança candidatura à presidência do Santos; veja propostas

Há 21 horas
Mais LANCE!
Sul-Americana Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Oitavas de final da Sul-Americana: confrontos, retrospectos e mais

Futebol e violência contra mulher

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

Brad Pitt durante premiação

Brad Pitt debocha de Neymar em entrevista: 'Precisa de ajuda'

Fábio Sormani faz forte desabafo sobre Neymar contra Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Neymar vira assunto após sorteio da Copa do Brasil: 'Não joga'

Edu Dracena no Jogo Aberto, programa da Band

Edu Dracena aponta favorito em Santos x Palmeiras pela Copa do Brasil

Neymar comemora gol de Rony com assistência sua no jogo de volta entre Santos e Remo na Copa do Brasil

Santos encara o Palmeiras e tem 'vantagem' na Copa do Brasil

Jogadores do Palmeiras e do Santos em ação durante o clássico

Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação'

Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível'

Montagem com jogadores dos oito times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos

Sorteio Copa do Brasil - Lance!TV

AO VIVO: Assista ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com o Lance!TV

Vila Belmiro sendo preparada para duelo entre Santos e Remo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que é a SDC Sports, grupo que quer comprar a SAF do Santos