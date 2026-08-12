Confira a agenda de jogos do Santos no mês de agosto
Confira os próximos jogos do Peixe: time terá sequência de três clássicos seguidos
O Santos terá uma sequência de partidas decisivas pela frente em busca da classificação nas Copas e também de uma reação no Campeonato Brasileiro para deixar a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Peixe será contra o Macará, do Equador, às 19h (de Brasília), nesta quinta-feira (13), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Contra o Palmeiras, Neymar tenta redenção enquanto Santos busca título da Copa do Brasil
No próximo domingo (16), Santos e Vasco fazem um confronto direto na luta contra o rebaixamento. As duas equipes somam 22 pontos e estão no Z4, com cinco vitórias em 21 jogos disputados.
Na sequência, o Alvinegro Praiano terá uma maratona de clássicos. O primeiro será contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, o Peixe encara o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, antes de voltar a enfrentar o Verdão, desta vez na Vila Belmiro, pelo duelo de volta da competição nacional.
O clássico contra o Corinthians, previsto para o último fim de semana de agosto, ainda não teve data e horário definidos pela CBF.
Além disso, o Santos ainda tem um clássico pendente contra o São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi adiada em razão da disputa do playoff da Copa Sul-Americana e ainda não tem nova data definida.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Agenda:
13.08.2026 - Santos x Macará (EQU) - 19h (de Brasília) - Vila Belmiro - ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana
16.08.2026 - Vasco x Santos - 16h (de Brasília) - São Januário - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
20.08.2026 - Macará (EQU) x Santos - 19h (de Brasília) - Bellavista - volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana
23.08.2026 - Santos x Mirassol - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro
26.08.2026 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Nubank Parque - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
29 ou 30.08.2026 - Corinthians x Santos - Neo Química Arena - ainda sem data e horário definidos pela CBF - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
02.09.2026 - Santos x Palmeiras - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Santos
Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-AmericanaHá 1 hora
Futebol Nacional
Contra o Palmeiras, Neymar tenta redenção enquanto Santos busca título da Copa do BrasilHá 8 horas
Santos
Santos encara sequência de três clássicos decisivos pela Copa do Brasil e BrasileirãoHá 9 horas
Futebol Nacional
CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do BrasilHá 18 horas
Futebol Feminino
Sereias da Vila anunciam contratação da colombiana Wendy CandeloHá 19 horas
Santos
Maurício Maruca lança candidatura à presidência do Santos; veja propostasHá 21 horas
Mais LANCE!