CRB e Santos fizeram um primeiro tempo de muita luta e algumas boas chances de gol de parte a parte no jogo de volta da Copa do Brasil. Na ida, os times empataram em 2 a 2.

Mas tudo pareceu menos importante do que a figura que estava no banco de reservas do Santos. Neymar finalmente voltou a ser relacionado depois de mais de um mês fora dos gramados, lesionado. Neste período o Peixe não ganhou mais nenhuma partida, se enterrou na zona do rebaixamento do Basileiro e ficou em situação complicada na Copa do Brasil. Já Neymar esteve na final da Kings League enquanto seu time era batido pelo Corinthians no clássico do fim de semana passado.

Neymar após a partida entre CRB x Santos pela Copa do Brasil (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)

Era o Santos e o CRB em campo, mas indiscutivelmente Neymar era o ponto de atenção. Vai entrar, não vai entrar? Está em condições de jogo?

Bom marqueteiro que é, Neymar também fez sua parte. Na volta dos times do intervalo para o segundo tempo, ele surgiu sem o colete por cima da camisa. Trotou um pouquinho, ensaiou um aquecimento… mas não… sentou no banco novamente. Mas o primeiro objetivo estava cumprido: ter as câmeras e a atenção do estádio voltadas para ele.

Com o 0 a 0 insistente no placar, os gritos de “Neymar!” vindos da torcida santista presente ao estádio não demoraram no estádio Rei Pelé. E o atual rei do Santos entrou aos 20 minutos do segundo tempo.

Os seus três primeiros toques na bola foram três assistências que resultaram nas melhores chances que o Santos teve de marcar até então.

Sua presença em campo mudou a dinâmica do jogo, o Santos passou a jogar mais no campo de ataque e o CRB deixou de avançar de peito aberto. A superioridade na parte final não foi suficiente. O Peixe foi eliminado nos pênaltis e Mateus Albino, goleiro do CRB, acabou como a figura do jogo.

Neymar vai renovar?

Em sua volta de poucos minutos, o principal jogador do Santos foi bem. Mas seu contrato está acabando e, até agora, sua passagem teve pouco brilho. A questão é se ele irá renovar para tentar salvar o Santos de novo rebaixamento. Neymar foi perguntado por um repórter ao final da partida se vai permanecer. "Não sei", respondeu. A amarga noite santista terminou pior depois desta declaração.

