Com Neymar, Santos perde do CRB nos pênaltis e está eliminado da Copa do Brasil

O Santos foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar. A decisão aconteceu nas cobranças alternadas, e o time alagoano levou a melhor.

A partida foi disputada na noite desta quinta-feira (22), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, válida pelo jogo de volta da terceira fase da competição.

O confronto também ficou marcado pelo retorno de Neymar ao Santos. O camisa 10 entrou no segundo tempo e converteu uma das cobranças na disputa por pênaltis.

O CRB faturou R$ 3.638.250 pela classificação. O adversário na próxima fase ainda será definido por sorteio da CBF, em data a ser anunciada. Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto.

Zé Rafael é titular do time do Santos pelo segundo jogo consecutivo. Meia assinou até o fim de 2027. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como foi o jogo?

O Santos começou o primeiro tempo atacando, com Souza recebendo passe de Barreal. Ele chutou da entrada da área, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 9 minutos, Rollheiser arrancou da defesa para o ataque e encontrou Deivid Washington livre de marcação. No entanto, o centroavante do Santos não conseguiu dominar a bola.

Nos minutos seguintes, o argentino também tentou avançar com Guilherme, mas foi travado ao tentar o chute a gol.

Douglas Baggio, do CRB, levou perigo ao conduzir a bola ao ataque em busca de Gegê, que cruzou para a área santista. Zé Ivaldo afastou o perigo. Em seguida, Baggio ainda tentou tocar para Souza, mas sofreu falta cometida por Guilherme.

Aos 17 minutos, Gabriel Brazão fez uma boa defesa após finalização de Thiaguinho, aproveitando a sobra da cobrança de escanteio.

Barreal tentou finalizar em duas oportunidades. Aos 20 minutos da primeira etapa, recebeu passe de Deivid Washington, que inverteu a jogada. O argentino chutou, a bola foi desviada por Matheus Albino e saiu. Na sequência, conseguiu finalizar novamente, mas o goleiro adversário fez a defesa em dois tempos.

No fim do primeiro tempo, Gabriel Brazão defendeu um chute de Danielzinho, que recebeu passe de Breno Herculano. Douglas Baggio também tentou finalizar, mas a bola passou por cima do gol.

O Santos voltou para o segundo tempo sem alterações. Logo no primeiro minuto, o CRB chegou com perigo: Douglas Baggio recebeu passe de Gegê e finalizou, mas mandou por cima do gol.

O Peixe respondeu com Barreal, que buscou Guilherme em duas boas jogadas. Em ambas, o atacante tentou cruzar para a área, mas a defesa do time alagoano afastou o perigo.

Aos 10 minutos, o CRB teve a melhor chance até então. Higor Meritão arriscou um chute forte de fora da área, exigindo uma grande defesa de Gabriel Brazão, que, com uma bela intervenção de mãos trocadas, salvou o Santos.

No lance seguinte, Thiaguinho passou por Barreal com habilidade, limpou a marcação e bateu firme, obrigando Brazão a fazer mais uma defesa importante, espalmando para longe.

Aos 12 minutos, o técnico Cléber Xavier promoveu a entrada de Thaciano no lugar de Barreal. Sete minutos depois, o camisa 16 recebeu de Rollheiser e tentou um cruzamento, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 20 minutos, Rollheiser deixou o campo para a entrada de Neyrmar, que retornou após cinco semanas afastado por uma segunda lesão na parte posterior da coxa esquerda. Zé Rafael também foi substituído, dando lugar a Gabriel Bontempo.

Com as mudanças, o Santos intensificou a pressão sobre o CRB, com destaque para o camisa 10. Primeiro, Neyrmar deu um passe de trivela para Souza, que finalizou. Matheus Albino fez grande defesa.

Na sequência, Thaciano cabeceou com firmeza, mas novamente Matheus Albino apareceu bem para evitar o gol. Em seguida, Guilherme soltou uma verdadeira bomba em direção à meta, e o goleiro do Galo de Campina operou seu terceiro milagre na partida, mantendo o placar inalterado.

Neymar ainda articulou jogadas com Guilherme e Souza, mas acabou desarmado por Douglas Baggio. Aos 34 minutos, o CRB quase abriu o placar: Rafinha avançou pela esquerda e finalizou com força, exigindo mais uma boa defesa de Gabriel Brazão, que espalmou para escanteio.

O Santos continuou pressionando. Neymar e Thaciano buscaram o ataque pelo lado direito, mas a defesa adversária conseguiu neutralizar a jogada. Aos 40 minutos, Cléber Xavier promoveu duas alterações: Tiquinho entrou no lugar de Deivid Washington e João Basso substituiu Souza.

Três minutos antes, aos 37, Neymar havia cobrado escanteio pela direita. Matheus Albino saiu bem do gol, subiu na pequena área e ficou com a bola. Aos 41, foi a vez do CRB responder: Vinícius avançou pela direita e cruzou para a área. Mikael, com o gol aberto, desperdiçou uma chance clara.

O Peixe ainda tentou novamente com Neymar, que finalizou rasteiro, mas parou mais uma vez nas mãos do goleiro do time alagoano. No último lance, o capitão santista cobrou uma falta e a bola parou novamente no goleiro Matheus Albino.

Com o empate no tempo normal do jogo, a classificação foi definida nos pênaltis.

Ordem das cobranças:

Meritão (CRB) ✔️

Neymar (Santos) ✔️

Fernando Henrique (CRB) ❌

Guilherme (Santos) ❌

Matheus Ribeiro (CRB) ✔️

Rincón (Santos) ✔️

Luis Segovia (CRB) ✔️

Tiquinho (Santos) ✔️

Henri (CRB) ✔️

Gabriel Bontempo (Santos) ✔️

Weverton (CRB) ✔️

Zé Ivaldo (Santos) ❌

Desfalques do Santos:

Gil (liberado para resolver problemas familiares) Aderlan (dores na coxa direita) João Schmidt (lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda) Escobar (suspenso) Soteldo (lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda) Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda)

Ficha técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

⚽CRB 0 X 0 SANTOS - PÊNALTIS (5x4)

🏆3ª FASE - VOLTA - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Rei Pelé (Maceió, em Alagoas)



🗣️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)

🟨 Cartão amarelo: Souza e Zé Ivaldo (Santos); Lucas Kallyel (CRB)

Escalações:

⚽Escalação do CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Meritão, Gegê (Kallyel) e Danielzinho (Fernando Henrique); Thiaguinho (Rafinha), Douglas Baggio (Vinícius Nunes) e Breno Herculano (Mikael).

⚽Escalação do Santos (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão, Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza (João Basso); Tomás Rincón, Zé Rafael (Gabriel Bontempo) e Rollheiser (Neymar); Barreal (Thaciano), Guilherme e Deivid Washington (Tiquinho).