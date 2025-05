Tironi no Lance!: Dificuldades para os paulistas na Copa do Brasil. Exceto um deles

Há tempos a Copa do Brasil deixou de ser o torneio mais democrático do país, em que qualquer um pode vencer. Assim como o Brasileiro, virou uma competição restrita aos clubes mais poderosos, com mais dinheiro e elencos mais recheados.

continua após a publicidade

Essa descrição do que se transformou o campeonato que no passado teve campeões como Paulista de Jundiaí e Santo André em uma festa dos poderosos e ricos não é a melhor das notícias para a maioria dos paulistas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Este ano, apenas quando se olha para o Palmeiras se enxerga alguém com boas chances de conquista. Não à toa, neste momento é o que tem mais possibilidades de avançar de fase porque conquistou uma importante vitória no jogo de ida fora de casa contra o Ceará. Curiosamente o Verdão é quem tinha, em tese, a tarefa mais difícil.

continua após a publicidade

Corinthians deve avançar na Copa do Brasil

O Novorizontino não foi páreo para o Corinthians, que também venceu o jogo de ida. As chances de avançar também são boas na Neo Química Arena, mas os problemas corintianos são de outra natureza: ninguém tem ideia se Augusto Melo estará sentado na cadeira da presidência do clube quando a fase seguinte da competição chegar. Nem se os pagamentos dos jogadores estarão em dia. Como elenco, o Corinthians é forte. Mas são tantas incertezas fora das quatro linhas que apostar no Timão é arriscado.

➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas

O São Paulo, esfacelado por uma verdadeira epidemia de contusões no seu curto elenco, vai sobrevivendo sem alguns de seus principais jogadores, como Lucas e Calleri. As novas baixas são Marcos Antonio e Lucca, que outro dia mesmo fez seu primeiro jogo como profissional. A vitória no jogo de ida no Morumbis foi apertada (2 a 1) como são todas do time dirigido por Zubeldía. Com o time muito cansado e com muita gente no DM, dá para cravar que passará pelo empolgado Náutico em Recife?

continua após a publicidade

Mas a situação mais complicada é a do Santos, que apenas empatou com o CRB na Vila Belmiro. Há expectativa de que Neymar ao menos esteja com a delegação. Mas o futebol jogado pelo time recentemente não é lá muito animador.

Time de Abel Ferreira é o que tem mais possibilidades de avançar na Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Se não dá mais chances para times menores, a Copa do Brasil ainda é a possibilidade quase única de títulos para gigantes em momento ruim, como São Paulo, Corinthians e Santos. O Palmeiras, com coisas maiores para conquistar, trata a competição sem prioridade, mas é quem mais tem chance de levar.

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Todas às terças e sextas leia as opiniões do jornalista Eduardo Tironi sobre os temas mais importantes no futebol da atualidade. Confira mais análises:

➡️Estrategicamente, Abel adia decisão sobre renovação

➡️Vini Jr, Casemiro… o que esperar deles com Ancelotti? E de Neymar?

➡️Braga empolga. Mas até quando?