Furia FC, time de Neymar, é a primeira campeã da história da Kings League Brasil

A Furia, que tem Neymar e Cris Guedes como presidentes, se tornou a primeira equipe campeã da Kings League Brasil na história. Em uma final disputada no Allianz Parque neste domingo (18), o time conquistou a taça inédita na disputa de shoot outs após empate em 5 a 5 no tempo normal.

Neymar acompanhou de perto o título do seu time. O jogador compareceu ao estádio do Palmeiras e torceu na beira do gramado. O camisa 10 do Santos se juntou à equipe em fevereiro deste ano, pouco depois de acertar seu retorno ao Peixe.

A equipe já tinha sido a primeira colocada da fase de pontos corridos e passou com facilidade nas semifinais. Outro grande prêmio que Neymar, Cris Guedes e o elenco ganharam foi uma vaga na Copa do Mundo de Clubes, que acontece em Paris, na França, entre 1º e 14 de junho.

Apesar do protagonismo de Neymar como representante do time, o público de mais de 30 mil pessoas no Allianz Parque viu o amigo do atacante, Cris Guedes, cumprir com seu papel de presidente ao marcar seu gol de pênalti na partida. Outros nomes de destaque da Furia foram Leleti, artilheiro da competição com 19 gols, e Lipão, que marcou duas vezes no jogo.

Além da Furia FC e do Dendele FC, o Desimpedidos Goti e o Fluxo FC estão garantidos na etapa internacional da Kings League no próximo mês.

Como foi Furia x Dendele?

O jogo começou muito disputado com o Dendele mais defensivo, já que a posse de bola ficou com a Furia desde as disputas de um contra um. O time de Neymar foi quem assustou primeiro. Mas o gol só saiu com três de cada lado em campo.

No ataque, o goleiro Victão deu um passe errado e a bola ficou limpa para Canhoto chutar da própria área, encobrir o goleiro e balançar as redes de mansinho. O gol de empate da Furia demorou 13 minutos para sair, quando aos 16 Lipão empatou em jogada individual.

O segundo gol do Dendele veio com Tuco, aos 19 minutos, após o dado determinar que o jogo voltaria para o um contra um para os dois minutos finais. Mas não demorou muito para que a Furia aproveitasse a dupla Leleti e Lipão e virasse a partida antes do intervalo. 3 a 2 para a equipe de Neymar e Cris Guedes.

Na volta do intervalo, mais emoção pela frente, dessa vez com gols nos pênaltis dos presidentes. Paulinho Loko desceu ao campo e cobrou usando um sobretudo, óculos escuros e uma boina. Mesmo assim, superou o goleiro Victão e empatou em 3 a 3.

Na sequência, Cris Guedes bateu o dele, com direito a conselhos de Neymar no campo, e fez o quarto da Furia. Aos 27 minutos totais de jogo, Canhoto marcou o seu segundo gol no jogo e voltou a empatar a partida em 4 a 4.

Aos 31 minutos, o Dendele acionou sua carta especial e tirou Dedo do time da Furia. Além da vantagem numérica, o goleiro Maikon brilhou com pelo menos duas defesas para evitar mais um gol da Furia.

A reta final da partida foi frenética, com gol de Tuco para visar novamente o placar, dessa vez para o Dendele, aos 34 minutos de jogo. A vantagem de 5 a 4 para o time de Luqueta e Paulinho Loko durou até os 37, quando a Furia acionou sua carta, que era de cobrança de pênalti. Lipão foi para a bola e empatou novamente o placar.

A decisão da primeira Kings League passou pra a disputa de shoot outs com cinco cobranças para cada lado. E, assim como a partida, foi com muita emoção. A disputa terminou 2 a 1 para o time da Furia, que se sagrou a primeira e quite campeã da competição na história do Brasil.