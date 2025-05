Neymar fala sobre permanência no Santos após queda na Copa do Brasil

Após a eliminação do Santos na Copa do Brasil, Neymar comentou sobre sua permanência no clube. O camisa 10 tem contrato com o Peixe até o dia 30 de junho deste ano. Anunciado em 31 de janeiro, ele acumula dez partidas e seis participações diretas em gols desde seu retorno.

O Santos empatou por 0 a 0 com o CRB, na última quinta-feira (22), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A classificação foi decidida nos pênaltis, e o time alvinegro acabou eliminado após Guilherme e Zé Ivaldo desperdiçarem suas cobranças nas alternadas.

Após o apito final, Neymar foi direto ao comentar o momento vivido pelo clube:

— Não tenho o que dizer. A situação é muito ruim, e a gente sabe disso. Só depende de nós para mudar — afirmou.

Questionado sobre uma possível renovação de contrato, o capitão santista foi breve:

— Não sei.

Neymar também destacou sua influência em campo e o impacto de sua entrada na partida:

— Eu sei que, comigo em campo, as coisas são diferentes. Você viu que, em 20 ou 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Sei que posso ajudar meus companheiros. Foi meu primeiro jogo após um longo tempo parado. Mas também não pode depender só de mim. Todo mundo conhece a situação em que estamos, e precisamos de todos os jogadores para sair dela — completou.

Neymar retorna ao Santos depois de cinco semanas na eliminação para o CRB na Copa do Brasil. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

A volta de Neymar:

Neymar retornou ao Santos antes do previsto, após acelerar a recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, graças à dedicação nos treinos. Nesta semana, participou de atividades parciais com o elenco. No jogo, começou no banco de reservas e entrou aos 20 minutos do segundo tempo, substituindo Rollheiser.

Sua entrada elevou a qualidade do time em campo. A partir de então, o Santos passou a criar chances reais de gol com Souza, Thaciano e Guilherme. O próprio camisa 10 também levou perigo em finalizações de média distância.

Desde que voltou à Baixada Santista, Neymar disputou nove partidas e já acumula seis participações diretas em gols.

O que vem pela frente:

O Santos permanece em Maceió nesta sexta-feira (23) e viaja para Salvador no final de semana para o duelo contra o Vitória, no próximo domingo (25), às 18h30 (de Brasília), no Barradão. Com a eliminação na Copa do Brasil, o Peixe deixa de faturar R$ 3.638.250 pela classificação. Além disso, vai disputar apenas o Brasileirão nesta temporada.