CEO do Santos abre o jogo sobre momento do clube: ‘Ninguém está satisfeito’

O Santos enfrenta sua pior crise desde o rebaixamento inédito no ano passado, agravada pela eliminação na Copa do Brasil e pela vice-lanterna no Campeonato Brasileiro.

Na última quinta-feira (22), o time foi eliminado nos pênaltis pelo CRB, no jogo de volta da terceira fase da competição, realizado no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. No tempo regulamentar, as equipes empataram por 0 a 0.

Após a partida, o CEO do Santos, Pedro Martins, fez uma avaliação sobre a temporada do clube.

— A avaliação interna é de que todos precisamos fazer melhor: diretoria, jogadores e comissão técnica. O elenco do Santos, que foi planejado desde o início da temporada, não era para estar na situação em que se encontra. Hoje, não cumprimos um dos nossos objetivos, que era avançar na Copa do Brasil. Acreditamos que as soluções estão dentro do CT, e não fora. Precisamos trabalhar melhor e fazer uma reflexão profunda sobre o que tem sido a nossa temporada. Mas confiamos que, com o que temos internamente, vamos conseguir sair dessa fase ruim - completou.

No retorno de Neymar ao Santos, time é eliminado para o CRB na Copa do Brasil. (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)

Avaliação da comissão técnica e o futuro do Santos:

O CEO do Santos, Pedro Martins, também comentou sobre o respaldo da diretoria ao trabalho do técnico Cléber Xavier. Até o momento, o treinador comandou a equipe em quatro partidas, com dois empates e duas derrotas.

-A gente acredita que a experiência do Cleber, e tudo que a comissão técnica tem feito, mostra evolução. Mas não transformamos isso em gol, que é um problema grande. Temos refletido e trabalhado muito para essa produtividade virar gols. Olhando nossos jogadores, olhando o que podemos fazer melhor, podemos sair dessa situação. A palavra de hoje foi de união, de refletir sobre o que precisamos fazer para sair dessa situação. Em união entre jogadores e comissão, podemos dar uma resposta já em Salvador. - completou o dirigente.

Momento atual:

Nesta temporada, o Santos disputou 25 partidas, com um desempenho de 8 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Diante do cenário delicado, o CEO Pedro Martins comentou sobre a situação do clube:

-Ninguém está satisfeito, ninguém. Não só com a eliminação, mas também com o desempenho no Brasileiro. Sabemos que poderíamos fazer muito melhor. Não é o sentimento só de hoje, é sobre a temporada. É dar uma resposta já em Salvador - disse o CEO.

Reforços:

O Santos contratou 11 reforços para esta temporada e trocou de técnico após a demissão de Pedro Caixinha, no dia 11 de abril, que deixou o cargo após 17 partidas.

-Já discutimos internamente com toda a diretoria e comissão técnica, de perfil, que tipo de jogador. Mas a resposta temos que dar em Salvador com esse elenco e com esse grupo. Precisamos olhar para dentro, pensando no que a gente tem até a parada. Temos algumas finais contra Vitória, Botafogo e Fortaleza. Só assim iremos para a parada com outro sentimento e projeção para o Campeonato Brasileiro do Santos - disse o CEO.