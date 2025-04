Neymar voltou como a esperança de dias melhores. O projeto audacioso trazia de volta seu filho mais pródigo, craque de escala mundial, protagonista solitário da seleção brasileira por muitos anos. Ele resgataria o Santos e o Santos resgataria o Neymar, que também andava em baixa com contusões e pouca bola jogada.

Por enquanto, o projeto é um fracasso retumbante. Neymar pouco jogou, se machucou algumas vezes, o treinador Pedro Caixinha já foi embora e até uma escalação de time proposta pelo craque vazou na internet, deixando suspeitas sobre o até quando vai o poder do astro dentro do clube.

Na tabela, o Santos agoniza na zona do rebaixamento e a derrota para o Bragantino na Vila Belmiro no fim de semana registrou um dos piores públicos do Brasileiro até aqui.

Nesta segunda-feira, torcedores de organizadas invadiram o treino para cobrar dos jogadores uma reação imediata e da diretoria competência para contratar um novo treinador, depois da recusa de alguns sondados. Pronto, o cenário trágico está agora completo.

Neymar será a solução?

Diante do caos, o Santos não tem muita saída a não ser dobrar a aposta em Neymar. É o maior talento do time, um dos maiores do Brasil desde que focado, o que não demonstrou estar nos últimos anos.

Mas ele é o catalisador para unir a torcida, que já está apavorada com o cenário que está apresentado no momento.

A Seleção Brasileira está próxima de acertar a contratação de Carlo Ancelotti. De maneira indireta, o italiano pode ser o combustível que Neymar precisa para ajudar o Santos, a Seleção e a ele mesmo.

Carlo Ancelotti, alvo da Seleção Brasileira (Foto: Javier Soriano/AFP)

O time da Vila não tem outra saída em vista a não ser acreditar no seu último grande craque revelado. E ao que parece, a diretoria pensa o mesmo. Cleber Xavier, Matheus Bacchi e Fabio Mahseredjian, da equipe técnica de Tite, deverão assumir o comando do time. A ideia é ter Tite no futuro. Tite, o treinador que lidou com Neymar (e fez todas as suas vontades) em duas copas do Mundo.