O retorno de Neymar ao Santos segue distante do sonho projetado pelo jogador e pela torcida. Após a eliminação nos pênaltis para o CRB, pela Copa do Brasil, a imprensa europeia não poupou críticas ao camisa 10. Os jornais "As" (Espanha) e "Footmercato" (França) classificaram o momento como “um desastre” e como um "descarrilhamento", respectivamente.

De volta aos gramados depois de um mês afastado por lesão, Neymar atuou por cerca de 25 minutos, mas não conseguiu evitar o empate por 0 a 0 e a queda nas penalidades (5 a 4), mesmo tendo convertido sua cobrança. A derrota agravou a crise no Santos, que também ocupa as últimas posições do Brasileirão.

Neymar no aquecimento para o jogo contra o CRB (Foto: Divulgação/ X @SantosFC)

Críticas da imprensa internacional

O jornal espanhol "As" foi direto com a manchete: “Qué desastre, Neymar”. A publicação destacou que o retorno do astro ao futebol brasileiro tem sido decepcionante, com desempenho abaixo do esperado e pouca influência em campo.

Já o francês "Foot Mercato" afirmou que Neymar “começa a perder o controle” e vive um momento conturbado desde sua chegada. O veículo lembrou que o atacante chegou lesionado, voltou a jogar com rapidez, recaía constantemente, e tem enfrentado dificuldades físicas e emocionais. Em 10 partidas desde o retorno, são 3 gols e 3 assistências.

