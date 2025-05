Declaração de Neymar após eliminação do Santos chama atenção: ‘Deixou claro’

Após a eliminação diante do CRB na Copa do Brasil, Neymar deu uma forte entrevista na última quinta-feira (23). Questionado sobre a permanência no clube, o atacante não cravou o futuro. O jogador também afirmou que a equipe melhorou quando o camisa 10 entrou. As declarações repercutiram nas redes sociais.

- Eu sei que, comigo em campo, as coisas são diferentes. Você viu que, em 20 ou 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Sei que posso ajudar meus companheiros. Foi meu primeiro jogo após um longo tempo parado. Mas também não pode depender só de mim. Todo mundo conhece a situação em que estamos, e precisamos de todos os jogadores para sair dela - disse.

Sobre uma possível extensão no contrato, Neymar foi sucinto e disse: "Não sei". A declaração foi vista por alguns internautas como um princípio de saída do atacante ao fim do vínculo, que se encerra em junho.

A volta de Neymar após lesão

Neymar retornou ao Santos antes do previsto, após acelerar a recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, graças à dedicação nos treinos. Nesta semana, participou de atividades parciais com o elenco. No jogo, começou no banco de reservas e entrou aos 20 minutos do segundo tempo, substituindo Rollheiser.

Sua entrada elevou a qualidade do time em campo. A partir de então, o Santos passou a criar chances reais de gol com Souza, Thaciano e Guilherme. O próprio camisa 10 também levou perigo em finalizações de média distância. Contudo, o Peixe ficou no 0 a 0 no tempo normal, perdeu nos pênaltis e acabou eliminado do torneio.

