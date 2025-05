A chegada de Ancelotti à Seleção também é histórica por se tratar do primeiro europeu no comando da Seleção mais vitoriosa do planeta e mais. Trata-se também de um treinador do primeiro escalão do futebol mundial a comandar uma seleção e pode reabilitar vários jogadores que já vestiram a amarelinha com outros treinadores

“A maior seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo". Esta frase inicia o texto que anunciou Carlo Ancelotti como novo treinador da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

De fato, a lista de conquistas do italiano é espetacular. Campeão nas cinco maiores ligas nacionais do planeta, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões para ficar apenas nos títulos mais relevantes.

Ancelotti confirmou acordo com o Brasil (Foto: Thomas COEX / AFP)

A chegada de Ancelotti à Seleção também é histórica por se tratar do primeiro europeu no comando da Seleção mais vitoriosa do planeta e mais. Trata-se também de um treinador do primeiro escalão do futebol mundial a comandar uma seleção desde que os clubes passaram a ser protagonistas no mundo do futebol, a partir de meados dos anos 2000. Os maiores treinadores alojam-se em clubes e seleções não os atraem.

continua após a publicidade

➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas

Mas para além do que já conquistou, o italiano terá trabalho grande e inédito pela frente. Treinar uma seleção tem uma dinâmica diferente de um clube. Não há dia-a-dia nem tempo para aprimoramento. Os encontros entre treinador e jogadores são sazonais, cenário nunca testado por Ancelotti a não ser quando foi auxiliar-técnico da seleção italiana na Copa de 94.

Assim, é possível imaginar que ele vai aproveitar a experiência que tem com jogadores brasileiros para sua primeira convocação visando os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias. Tudo parece indicar que figuras como Vini Júnior e Rodrigo terão muito espaço, visto que foram treinador por ele no Real Madrid.

continua após a publicidade

E este parece o primeiro grande desafio e cobrança. Fazer com que os dois jogadores que são destaques no Real rendam de forma semelhante com a camisa do Brasil. Vini Júnior ainda mais, visto que é o melhor do mundo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo Endrick, que não contava com a total simpatia do treinador, deverá ser melhor aproveitado vestindo a camisa amarela.

Não será surpresa se uma figura então descartada recentemente volte à cena: Casemiro, por muitos anos homem de confiança de Ancelotti no Real Madrid e que voltou a jogar bem no United.

Casemiro celebra gol com a camisa do Manchester United diante do Athletic Bilbao (Foto: Oli Scarff/AFP)

E Neymar?

Mas o trabalho de Ancelotti será sempre observado tendo em vista Neymar. Ancelotti será o primeiro treinador da Seleção Brasileira que poderá olhar para o santista de cima para baixo. Em outras palavras, o italiano tem tamanho e currículo para decidir o que fazer com o astro, até não convocá-lo.

Tite, Diniz e Dorival Júnior tentaram fazer do jogador o centro das atenções da Seleção. Ancelotti chega e ele será o protagonista. E esta pode ser a maior mudança para o Brasil voltar para os trilhos.

Tironi no Lance!: veja mais notícias

Todas às terças e sextas leia as opiniões do jornalista Eduardo Tironi sobre os temas mais importantes no futebol da atualidade. Confira mais análises sobre o desempenho da Seleção:

➡️ Tironi no Lance!: Vini Júnior salva a Seleção e Dorival

➡️Tironi no Lance!: CBF despreza Jorge Jesus, que seria ótimo nome para Seleção

➡️Tironi no Lance!: Qual Neymar volta à Seleção?