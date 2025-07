Emprestado pelo Santos ao Athletic-MG, o volante Sandry começa a viver um momento de retomada na carreira. Após sofrer duas graves lesões no joelho nos últimos anos, o jogador conquistou sequência como titular na equipe mineira e já igualou o número de assistências que havia registrado nas últimas duas temporadas pelo Peixe.

No Campeonato Brasileiro da Série B, Sandry disputou 11 partidas pelo Athletic, sendo titular em dez delas. Embora ainda não tenha marcado gols, o meio-campista contribuiu com duas assistências e média de 1,2 passes decisivos por jogo. Demonstrando segurança na distribuição de jogo, soma 83% de acerto nos passes e 70% de aproveitamento nos lançamentos longos. Defensivamente, se destaca com média de 2,6 desarmes e 3,2 bolas recuperadas por partida, além de 47% de eficiência nos duelos.

As assistências recentes de Sandry foram fundamentais para vitórias importantes do clube. No dia 23 de junho, ele deu o passe para Ronaldo Tavares marcar o gol da vitória sobre o Goiás. Já nesta segunda-feira (7), serviu Sidimar na vitória diante do América-MG. O resultado tirou o Athletic da vice-lanterna e levou o time à 17ª colocação, a um ponto do Criciúma, primeiro fora da zona de rebaixamento e com um jogo a menos.

Natural de Itabuna, na Bahia, Sandry foi revelado nas categorias de base do Santos e promovido ao profissional em 2019. Pelo clube paulista, sofreu duas lesões sérias: em abril de 2021, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito; em 2023, voltou a sofrer o mesmo tipo de lesão, desta vez no joelho esquerdo.

Com contrato com o Santos até 31 de maio de 2026, Sandry agora tenta consolidar sua recuperação no Athletic. Aos poucos, o meio-campista retoma o ritmo de jogo e já apresenta desempenho superior ao dos últimos anos, tanto em número de jogos quanto em participação direta nos gols da equipe.

Os números de partidas disputadas por Sandry em 2024 já se aproximam do que foi registrado nas últimas duas temporadas. Em 2023, o volante entrou em campo 15 vezes pelo Santos, enquanto em 2024 foram 12 jogos. Ou seja, o atleta está próximo de igualar, ainda em julho, o total de atuações dos dois anos anteriores.

No quesito assistências, Sandry já alcançou a soma das temporadas de 2023 e 2024, com dois passes para gol. Cabe ressaltar que a lesão de 2023 o tirou dos jogos por um longo tempo.

O contrato com o Santos é válido até o fim de maio de 2026. O jogador tem no currículo um título da Copa do Mundo Sub-17, conquistado com a Seleção Brasileira em 2019.

Sandry tem contrato com o Santos (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Veja abaixo números de Sandry:

Sandry pelo Athletic-MG

11 jogos (10 titular) 0 gols 2 assistências 1.2 passes decisivos por jogo 5 finalizações (0 no gol) 70% de eficiência nos passes longos 83% de acerto no passe 2.6 desarmes por jogo 3.2 bolas recuperadas por jogo 47% de eficiência nos duelos 1.7 faltas por jogo Nota Sofascore 7.02

Sandry no Santos