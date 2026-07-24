Destaque do Santos, Gabriel Bontempo muda numeração da camisa
Meia de 21 anos passa a vestir a camisa 8
O meia Gabriel Bontempo, do Santos, mudou a numeração da camisa e deixou o número 49 para vestir a 8, que foi entregue pelo ídolo do clube Elano, atual gerente das categorias de base.
— É uma honra para mim poder usar esse número que foi do Clodoaldo, do Renato e do Elano, todos referências para mim. Fico muito feliz por poder representar essa camisa. Sempre gostei desde a época da base. Estou muito feliz por estar com esse número agora - afirmou o Menino da Vila.
Em abril deste ano, o jogador renovou contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2030. Natural de Uberaba, em Minas Gerais, Bontempo chegou ao Santos em 2016 para atuar na equipe Sub-11. Destaque em todas as categorias ao longo dos anos, a joia santista foi promovida ao elenco profissional em janeiro de 2025, após boas atuações pelo time Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O meia fez sua estreia como profissional em janeiro do ano passado e, desde então, vem ganhando espaço com a camisa do Peixe. Aos 21 anos, o Menino da Vila já disputou 69 partidas pelo time principal e marcou oito gols. O mais recente foi na vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Central da Venezuela, pelo playoff da Copa Sul-Americana, em Valencia.
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Confira os números de Gabriel Bontempo pelo Santos:
2025
37 jogos (17 titular)
3 gols
2 assistências
309 min p/ participar de gol
0.6 passe decisivo por jogo
3 grandes chances criadas
85% de acerto no passe
57% de acerto no passe longo
0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol)
1.1 desarmes por jogo
1.9 bolas recuperadas por jogo
0.4 dribles certos por jogo (53% de acerto)
Nota Sofascore 6.82
2026
29 jogos (24 titular)
5 gols
3 assistências
252 min p/ participar de gol
1.3 passes decisivos por jogo
5 grandes chances criadas
87% de acerto no passe
57% de acerto no passe longo
1.1 finalizações por jogo (0.3 no gol)
1.1 desarmes por jogo
3.6 bolas recuperadas por jogo
0.7 dribles certos por jogo (58% de acerto)
Nota Sofascore 6.90
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O nosso #MeninoDaVila Bontempo falou sobre o orgulho de vestir o #MantoSagrado número 8️⃣! pic.twitter.com/H6irXCUhkW— Santos FC (@SantosFC) July 24, 2026
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