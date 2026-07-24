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Destaque do Santos, Gabriel Bontempo muda numeração da camisa

Meia de 21 anos passa a vestir a camisa 8

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
24/07/2026 18:05
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Ídolo do Santos e gerente da base, Elano entrega camisa 8 para Gabriel Bontempo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Ídolo do Santos e gerente da base, Elano entrega camisa 8 para Gabriel Bontempo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O meia Gabriel Bontempo, do Santos, mudou a numeração da camisa e deixou o número 49 para vestir a 8, que foi entregue pelo ídolo do clube Elano, atual gerente das categorias de base.

— É uma honra para mim poder usar esse número que foi do Clodoaldo, do Renato e do Elano, todos referências para mim. Fico muito feliz por poder representar essa camisa. Sempre gostei desde a época da base. Estou muito feliz por estar com esse número agora - afirmou o Menino da Vila.

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Em abril deste ano, o jogador renovou contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2030. Natural de Uberaba, em Minas Gerais, Bontempo chegou ao Santos em 2016 para atuar na equipe Sub-11. Destaque em todas as categorias ao longo dos anos, a joia santista foi promovida ao elenco profissional em janeiro de 2025, após boas atuações pelo time Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O meia fez sua estreia como profissional em janeiro do ano passado e, desde então, vem ganhando espaço com a camisa do Peixe. Aos 21 anos, o Menino da Vila já disputou 69 partidas pelo time principal e marcou oito gols. O mais recente foi na vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Central da Venezuela, pelo playoff da Copa Sul-Americana, em Valencia.

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Gabriel Bontempo trocou a camisa 49 pela 8. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabriel Bontempo trocou a camisa 49 pela 8. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Confira os números de Gabriel Bontempo pelo Santos:

2025
37 jogos (17 titular)
3 gols
2 assistências
309 min p/ participar de gol
0.6 passe decisivo por jogo
3 grandes chances criadas
85% de acerto no passe
57% de acerto no passe longo
0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol)
1.1 desarmes por jogo
1.9 bolas recuperadas por jogo
0.4 dribles certos por jogo (53% de acerto)
Nota Sofascore 6.82

2026
29 jogos (24 titular)
5 gols
3 assistências
252 min p/ participar de gol
1.3 passes decisivos por jogo
5 grandes chances criadas
87% de acerto no passe
57% de acerto no passe longo
1.1 finalizações por jogo (0.3 no gol)
1.1 desarmes por jogo
3.6 bolas recuperadas por jogo
0.7 dribles certos por jogo (58% de acerto)
Nota Sofascore 6.90

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