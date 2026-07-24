Grupo de Conselheiros pede reunião extraordinária para fiscalizar finanças do Santos Um grupo de membros do Conselho Deliberativo solicita realização de reunião extraordinária presencial

Um grupo de 48 membros do Conselho Deliberativo solicitou a realização de uma reunião extraordinária presencial para obter esclarecimentos sobre a situação financeira do Santos.

O pedido foi encaminhado ao presidente Marcelo Teixeira, aos integrantes do Comitê de Gestão, ao Departamento Financeiro e ao diretor executivo Alexandre Mattos.

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O objetivo é esclarecer questões relacionadas ao planejamento esportivo, ao endividamento do clube e aos débitos envolvendo atletas. No documento, os conselheiros afirmam haver a necessidade de "buscar respostas" diante do atual cenário.

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Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos enfrenta uma grave crise financeira. Segundo relatório divulgado pelo Conselho Fiscal no início deste ano, a dívida do clube se aproxima de R$ 1 bilhão. Além disso, o Peixe deve cerca de R$ 80 milhões a Neymar, acumula duas parcelas de direitos de imagem em atraso com os jogadores e ainda precisa quitar R$ 15 milhões referentes ao transfer ban imposto pela Fifa por uma dívida com o Monaco, na negociação de Jean Lucas.

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Mesmo diante desse cenário, o Alvinegro Praiano também encontra dificuldades para honrar compromissos do dia a dia, como o pagamento de salários.

Confira a nota oficial:

Nós, conselheiros do Santos Futebol Clube, movidos pelo compromisso e pelo respeito que temos pela história e pelo futuro do nosso Clube, protocolamos, ontem (23), um requerimento solicitando a convocação de uma reunião extraordinária presencial do Conselho Deliberativo.

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O pedido é dirigido ao presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Pirilo Teixeira, aos demais membros do Comitê Gestor, aos responsáveis pelo Departamento Financeiro e à Diretoria Executiva de Futebol, na pessoa do Sr. Alexandre Mattos.

Exigimos esclarecimentos sobre o planejamento esportivo, a atual situação financeira do Clube, o endividamento geral, além das dívidas com outras instituições esportivas e os débitos relacionados a atletas que integram ou integraram o elenco, incluindo salários, direitos de imagem, premiações e acordos firmados.

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Também requeremos a apresentação do planejamento financeiro para o segundo semestre, além da documentação necessária para que os conselheiros possam analisar previamente os dados e exercer, com responsabilidade, o papel de fiscalização que lhes cabe.

A necessidade de esclarecimentos se torna ainda mais evidente diante de relatos de cobranças que chegaram aos conselheiros, vindas inclusive de jogadores que integram o elenco profissional do Clube, para manifestar preocupações e fazer cobranças relacionadas à situação que vêm enfrentando. Diante disso, entendemos que é nosso dever buscar respostas, com transparência e responsabilidade, para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e para que o Conselho Deliberativo possa exercer plenamente sua função de fiscalização.

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Não se trata de uma iniciativa contra pessoas. É uma iniciativa a favor do Santos Futebol Clube.

O Santos pertence à sua história, aos seus associados e à sua torcida. E nós, enquanto conselheiros, temos o dever de acompanhar, fiscalizar e buscar respostas sempre que entendermos que informações relevantes para o futuro da instituição precisam ser esclarecidas.

Nosso objetivo é garantir transparência, responsabilidade e respeito ao Santos.

Por isso, solicitamos que a reunião extraordinária seja realizada no prazo previsto no requerimento, para que os questionamentos sejam respondidos e para que o Conselho Deliberativo possa cumprir plenamente sua função institucional.

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Estamos fazendo a nossa parte. Pelo Santos. Pela sua história. Pelo seu futuro.

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