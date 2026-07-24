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Grupo de Conselheiros pede reunião extraordinária para fiscalizar finanças do Santos

Um grupo de membros do Conselho Deliberativo solicita realização de reunião extraordinária presencial

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
24/07/2026 14:12
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Elenco do Santos celebrando gol de Gabriel Barbosa na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Elenco do Santos celebrando gol de Gabriel Barbosa na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Um grupo de 48 membros do Conselho Deliberativo solicitou a realização de uma reunião extraordinária presencial para obter esclarecimentos sobre a situação financeira do Santos.

O pedido foi encaminhado ao presidente Marcelo Teixeira, aos integrantes do Comitê de Gestão, ao Departamento Financeiro e ao diretor executivo Alexandre Mattos.

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O objetivo é esclarecer questões relacionadas ao planejamento esportivo, ao endividamento do clube e aos débitos envolvendo atletas. No documento, os conselheiros afirmam haver a necessidade de "buscar respostas" diante do atual cenário.

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Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos enfrenta uma grave crise financeira. Segundo relatório divulgado pelo Conselho Fiscal no início deste ano, a dívida do clube se aproxima de R$ 1 bilhão. Além disso, o Peixe deve cerca de R$ 80 milhões a Neymar, acumula duas parcelas de direitos de imagem em atraso com os jogadores e ainda precisa quitar R$ 15 milhões referentes ao transfer ban imposto pela Fifa por uma dívida com o Monaco, na negociação de Jean Lucas.

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Mesmo diante desse cenário, o Alvinegro Praiano também encontra dificuldades para honrar compromissos do dia a dia, como o pagamento de salários.

Confira a nota oficial:

Nós, conselheiros do Santos Futebol Clube, movidos pelo compromisso e pelo respeito que temos pela história e pelo futuro do nosso Clube, protocolamos, ontem (23), um requerimento solicitando a convocação de uma reunião extraordinária presencial do Conselho Deliberativo.

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O pedido é dirigido ao presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Pirilo Teixeira, aos demais membros do Comitê Gestor, aos responsáveis pelo Departamento Financeiro e à Diretoria Executiva de Futebol, na pessoa do Sr. Alexandre Mattos.

Exigimos esclarecimentos sobre o planejamento esportivo, a atual situação financeira do Clube, o endividamento geral, além das dívidas com outras instituições esportivas e os débitos relacionados a atletas que integram ou integraram o elenco, incluindo salários, direitos de imagem, premiações e acordos firmados.

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Também requeremos a apresentação do planejamento financeiro para o segundo semestre, além da documentação necessária para que os conselheiros possam analisar previamente os dados e exercer, com responsabilidade, o papel de fiscalização que lhes cabe.

A necessidade de esclarecimentos se torna ainda mais evidente diante de relatos de cobranças que chegaram aos conselheiros, vindas inclusive de jogadores que integram o elenco profissional do Clube, para manifestar preocupações e fazer cobranças relacionadas à situação que vêm enfrentando. Diante disso, entendemos que é nosso dever buscar respostas, com transparência e responsabilidade, para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e para que o Conselho Deliberativo possa exercer plenamente sua função de fiscalização.

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Não se trata de uma iniciativa contra pessoas. É uma iniciativa a favor do Santos Futebol Clube.

O Santos pertence à sua história, aos seus associados e à sua torcida. E nós, enquanto conselheiros, temos o dever de acompanhar, fiscalizar e buscar respostas sempre que entendermos que informações relevantes para o futuro da instituição precisam ser esclarecidas.

Nosso objetivo é garantir transparência, responsabilidade e respeito ao Santos.

Por isso, solicitamos que a reunião extraordinária seja realizada no prazo previsto no requerimento, para que os questionamentos sejam respondidos e para que o Conselho Deliberativo possa cumprir plenamente sua função institucional.

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Estamos fazendo a nossa parte. Pelo Santos. Pela sua história. Pelo seu futuro.

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