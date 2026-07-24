logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Santos divulga lista de relacionados para duelo diante da Chapecoense; Neymar joga?

Neymar volta a ficar à disposição, Caballero é regularizado e Cuca ganha opções para enfrentar a Chapecoense.

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
24/07/2026 17:06
Favorite o Lance! no Google
Neymar deve ser titular do duelo entre o Santos e a Chapecoense. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar deve ser titular do duelo entre o Santos e a Chapecoense. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos finalizou, na manhã desta sexta-feira (24), a preparação para o duelo contra a Chapecoense, no CT Rei Pelé.

O técnico Cuca terá novamente Neymar à disposição após mais de dois meses sem atuar pelo Peixe. Nesse período, o camisa 10 se recuperou de uma lesão na panturrilha direita, disputou a Copa do Mundo e, na sequência, aproveitou um período de férias.

O retorno do craque santista foi confirmado pelo treinador na entrevista coletiva após a vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Central da Venezuela, no jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana, disputado em Valencia.

continua após a publicidade

Na ocasião, Cuca explicou que Neymar havia retornado recentemente das férias e que não havia necessidade de submetê-lo a uma viagem longa e desgastante até a Venezuela. Por isso, o camisa 10 foi preservado da partida.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Chapecoense. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Chapecoense. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Na manhã desta sexta-feira (24), Cuca comandou a última atividade antes da partida, com trabalhos táticos e de bola parada.

Lista de relacionados Santos x Chapecoense:

Além de Neymar, o treinador também terá o retorno de Gabriel Barbosa, que se recuperou de uma mialgia nos adutores e volta a ficar à disposição. Willian Arão, recuperado de uma pancada na costela, e Igor Vinícius, que tratou uma tendinite, também estão novamente disponíveis para o confronto.

continua após a publicidade

Outra novidade é a presença de Gustavo Caballero. O atacante retorna ao Santos após disputar a Copa do Mundo pela seleção paraguaia e encerrar o período de empréstimo ao Portsmouth, da segunda divisão da Inglaterra. O volante João Schmidt se recuperou de um desconforto na coxa direita e também está na lista de relacionados.

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador já está à disposição de Cuca e pode ser relacionado para a partida. A tendência é que o treinador não receba novos reforços a curto prazo, principalmente em razão do transfer ban imposto pela Fifa ao clube.

continua após a publicidade

O Santos enfrenta a Chapecoense às 18h30 (de Brasília), deste sábado (25), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei. Clique aqui para comprar.

➡️ Vila Belmiro terá capacidade reduzida no duelo entre Santos e Chapecoense

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão (Oliva), Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal, Neymar e Gabigol.

continua após a publicidade

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Há um mês, Santos iniciava as obras na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Santos

Vila Belmiro terá capacidade reduzida no duelo entre Santos e Chapecoense

Há 1 hora
Renato Gaúcho sentado no banco de reservas durante jogo do Vasco na Copa Sul-Americana

Futebol Nacional

Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Há 1 hora
Elenco do Santos celebrando gol de Gabriel Barbosa na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Grupo de Conselheiros pede reunião extraordinária para fiscalizar finanças do Santos

Há 2 horas
Torcida do Santos na Neo Química Arena. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos desiste de levar jogo da Sul-Americana para São Paulo

Há 17 horas
Neymar durante torneio de pôquer

Fora de Campo

Neymar xinga Craque Neto após polêmica com pôquer; veja

Há 18 horas
Neymar treina no CT Rei Pelé visando duelo contra Chapecoense. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Com Neymar, Santos se reapresenta visando a Chapecoense pelo Brasileirão

Há 21 horas
Mais LANCE!
Neymar sorri durante torneio de Poker em São Paulo

Neymar rebate polêmica com o pôquer: 'Vão ficar cornetando?'

Yuri Matias em ação pelo Ajman do Emirados Árabes Unidos

Yuri Matias celebra chegada de reforços no Ajman

Neymar sorri durante torneio de Poker em São Paulo

Neymar disputa dois torneios de pôquer antes de reapresentação do Santos

Christian Oliva, volante do Santos, durante partida contra o UCV, no duelo de ida da Sul-Americana.

Oliva se destaca e aumenta concorrência no meio de campo do Peixe; veja números

Santos venceu o Vasco por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Série A Sub-20

Santos vence o Vasco na Vila e sai na frente por vaga na final do Brasileirão sub-20

Estadio Vila Belmiro visto de cima.

Santos abre venda de ingressos para duelo contra Chapecoense; saiba como comprar

Jogo de ida da semifinal entre Santos e Vasco, pelo Brasileirão Sub-20

Santos x Vasco: onde assistir ao jogo de ida da semifinal do Brasileiro Sub-20

Neymar durante partida na Vila Belmiro. (Foto: Thenews2/Folhapress)

Cuca confirma presença de Neymar contra a Chapecoense pelo Brasileirão

Gabriel Menino celebra gol marcado em Universidad Central x Santos

Dê suas notas: avalie os jogadores do Santos na goleada pela Sul-Americana

Gabriel Menino marcou um dos gols do Santos na vitória contra a UCV. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Santos vence UCV por 4 a 1 e encaminha vaga na Sul-Americana

Gabriel Bontempo em comemoração do gol em partida de UCV e Santos

Veja gols em UCV x Santos: Bontempo, Menino, Thaciano e Rony marcam e Maicol diminui

Barreal em ação pela partida entre Santos e UCV pela Sul-Americana

Possível pênalti não marcado em UCV x Santos revolta torcedores: 'Roubo'

Estádio Polideportivo Misael Delgado. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Com novidades na defesa, Santos está pronto para duelo pela Sul-Americana