Santos divulga lista de relacionados para duelo diante da Chapecoense; Neymar joga? Neymar volta a ficar à disposição, Caballero é regularizado e Cuca ganha opções para enfrentar a Chapecoense.

O Santos finalizou, na manhã desta sexta-feira (24), a preparação para o duelo contra a Chapecoense, no CT Rei Pelé.

O técnico Cuca terá novamente Neymar à disposição após mais de dois meses sem atuar pelo Peixe. Nesse período, o camisa 10 se recuperou de uma lesão na panturrilha direita, disputou a Copa do Mundo e, na sequência, aproveitou um período de férias.

O retorno do craque santista foi confirmado pelo treinador na entrevista coletiva após a vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Central da Venezuela, no jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana, disputado em Valencia.

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Na ocasião, Cuca explicou que Neymar havia retornado recentemente das férias e que não havia necessidade de submetê-lo a uma viagem longa e desgastante até a Venezuela. Por isso, o camisa 10 foi preservado da partida.

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Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Chapecoense. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Na manhã desta sexta-feira (24), Cuca comandou a última atividade antes da partida, com trabalhos táticos e de bola parada.

Lista de relacionados Santos x Chapecoense:

Além de Neymar, o treinador também terá o retorno de Gabriel Barbosa, que se recuperou de uma mialgia nos adutores e volta a ficar à disposição. Willian Arão, recuperado de uma pancada na costela, e Igor Vinícius, que tratou uma tendinite, também estão novamente disponíveis para o confronto.

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Outra novidade é a presença de Gustavo Caballero. O atacante retorna ao Santos após disputar a Copa do Mundo pela seleção paraguaia e encerrar o período de empréstimo ao Portsmouth, da segunda divisão da Inglaterra. O volante João Schmidt se recuperou de um desconforto na coxa direita e também está na lista de relacionados.

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador já está à disposição de Cuca e pode ser relacionado para a partida. A tendência é que o treinador não receba novos reforços a curto prazo, principalmente em razão do transfer ban imposto pela Fifa ao clube.

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O Santos enfrenta a Chapecoense às 18h30 (de Brasília), deste sábado (25), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei. Clique aqui para comprar.

➡️ Vila Belmiro terá capacidade reduzida no duelo entre Santos e Chapecoense

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão (Oliva), Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal, Neymar e Gabigol.

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