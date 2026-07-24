Vila Belmiro terá capacidade reduzida no duelo entre Santos e Chapecoense
Trecho da arquibancada Cosmo Damião permanece interditado por obras
A Vila Belmiro terá capacidade reduzida para o duelo deste sábado (25), do Santos contra a Chapecoense, às 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cerca de 1.800 lugares estarão indisponíveis devido às obras inacabadas na arquibancada Cosmo Damião.
O trecho em reforma, localizado na parte central do setor, é tradicionalmente ocupado pela Torcida Jovem, principal organizada do Santos. Para esta partida, a torcida permanecerá na arquibancada, mas ficará na divisa com o setor das cadeiras cativas, ao lado da Força Jovem.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
As obras tiveram início em 22 de junho. Na ocasião, o presidente Marcelo Teixeira participou do ato simbólico que marcou o começo da ampliação da capacidade do setor. O projeto prevê a duplicação dos atuais degraus em dois níveis, elevando a capacidade da arquibancada para 6 mil lugares.
Na época, o Santos informou que a obra tem baixo custo e que o investimento será recuperado com o aumento da receita proporcionado pela maior presença de público. O projeto também contempla a construção de novos camarotes, praça de alimentação e lojas. A utilização do setor, no entanto, dependerá da aprovação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Apesar disso, a obra ainda não tem prazo para ser concluída. As fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista nos últimos dias também prejudicaram o andamento dos trabalhos.
Em abril deste ano, o Santos já havia realizado uma adequação no setor do Portão 17, destinado aos sócios do clube, para atender às exigências da Conmebol para a disputa da Copa Sul-Americana,e também na tribuna da mídia escrita. Em janeiro, o Centro de Imprensa Armando Gomes foi reinaugurado, e no ano passado, os vestiários da Vila Belmiro também passaram por uma expressiva reforma.
🍀Aposte na vitória do Santos na disputa no Brasileirão e na Copa do Brasil
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e
condições
Tudo sobre
Futebol Nacional
Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadoresHá 1 hora
Santos
Grupo de Conselheiros pede reunião extraordinária para fiscalizar finanças do SantosHá 2 horas
Santos
Santos desiste de levar jogo da Sul-Americana para São PauloHá 17 horas
Fora de Campo
Neymar xinga Craque Neto após polêmica com pôquer; vejaHá 17 horas
Santos
Com Neymar, Santos se reapresenta visando a Chapecoense pelo BrasileirãoHá 20 horas
Fora de Campo
Neymar rebate polêmica com o pôquer: 'Vão ficar cornetando?'Há 21 horas
Mais LANCE!