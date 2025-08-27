O Santos encaminhou a venda do atacante Luca Meirelles ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Fábio Sormani e confirmada pelo LANCE!.

O negócio está avaliado em 12 milhões de euros (cerca de R$ 76,2 milhões). A proposta prevê ainda uma participação de 15% de 'mais-valia', enquanto o Peixe tenta assegurar uma fatia adicional em caso de revenda.

Os últimos detalhes devem ser definidos nas próximas horas para que a negociação seja oficializada. Luca Meirelles já está na Ucrânia e passou a seguir o clube nas redes sociais.

Nesta terça-feira (27), o jogador foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Ele integra a lista de 26 atletas chamados para a fase final de preparação para a Copa do Mundo Sub-20, que será realizada no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro.

Natural de Goiânia (GO), Luca chegou na Vila Belmiro com apenas 10 anos de idade e, desde então, passou por todas as categorias até chegar na equipe sub-17. Em 2024, ele foi um dos grandes destaques do time. Conquistou o Campeonato Paulista e a chegou até as semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria.

Aos 18 anos, o atacante Luca Meirelles tem contrato profissional com o Santos até o final de 2029. O jogador soma 19 jogos pelo profissional e uma assistência.

Luca Meirelles estava integrado ao profissional do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Mudanças no elenco do Santos

Nos últimos meses, Santos rescindiu os contratos do lateral Aderlan e do volante Diego Pituca, além de confirmar o empréstimo de Zanocelo ao Ceará. Léo Godoy foi liberado e acertou com o Independiente, da Argentina, enquanto o atacante Gabriel Veron teve seu vínculo de empréstimo encerrado e foi repassado pelo Porto ao Juventude.

O zagueiro Gil tem rescisão encaminhada e deve encerrar seu vínculo com o clube.