O Santos recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo atacante Luca Meirelles, de 18 anos. O valor é de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76,2 milhões). A informação foi divulgada inicialmente pelo ‘GE’ e confirmada pelo LANCE!.

A proposta inclui ainda uma participação de 15% em uma eventual futura venda do jogador. Apesar de o presidente Marcelo Teixeira não demonstrar intenção de vender o jogador, a decisão final será discutida, internamente, ao lado do Comitê de Gestão.

Cabe ressaltar que o cartola santista afirmou recentemente que, além da busca por reforços no clube, possíveis saídas podem acontecer.

Nos últimos meses, Santos rescindiu os contratos do lateral Aderlan e do volante Diego Pituca, além de confirmar o empréstimo de Zanocelo ao Ceará. Léo Godoy foi liberado e acertou com o Independiente, da Argentina, enquanto o atacante Gabriel Veron teve seu vínculo de empréstimo encerrado e foi repassado pelo Porto ao Juventude.

“Vamos aproveitar (a janela de transferências) da melhor forma possível. Para entradas, não vamos fazer apenas aquisições ou investimentos em jogadores que já tenhamos aqui ou sendo revelados na base. Pretendemos fazer com que a escolha seja feita para que o time tenha a capacidade nas posições que, hoje, a comissão técnica entende que são posições que estamos ainda desguarnecidos. E pretendemos algumas saídas que são naturais para acomodarmos um elenco que foi praticamente aquele que tivemos no descenso de 2023”, explica Marcelo Teixeira no dia 8 de agosto, durante o anúncio da nova Vila Belmiro, na prefeitura de Santos.

Carreira de Luca Meirelles

Natural de Goiânia (GO), Luca chegou na Vila Belmiro com apenas 10 anos de idade e, desde então, passou por todas as categorias até chegar na equipe sub-17. Em 2024, ele foi um dos grandes destaques do time. Conquistou o Campeonato Paulista e a chegou até as semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria.

Aos 18 anos, o atacante Luca Meirelles tem contrato profissional com o Santos até o final de 2029. O jogador soma 19 jogos pelo profissional e uma assistência.