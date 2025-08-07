Diego Pituca se despede do Santos e ressalta gratidão ao clube: ‘Dei o meu máximo’

O jogador Diego Pituca se despediu oficialmente do Santos por meio das redes sociais. Em publicação feita na última quarta-feira (6), o volante se declarou à torcida e explicou que vai encarar novos desafios na carreira.

O Peixe informou que a rescisão de contrato, que era válida até o fim de 2027, ocorreu de forma amigável. Pituca deve se transferir para o V-Varen Nagasaki, da segunda divisão do Japão.

Em nota oficial, o Alvinegro agradeceu pelo "profissionalismo exemplar" do atleta e relembrou um momento marcante: quando Pituca levantou a camisa 10 no centro do gramado da Vila Belmiro, no jogo que selou o retorno do clube à elite do futebol brasileiro.

Ele teve duas passagens pelo Santos. A primeira foi em 2017, quando chegou para o time sub-20, mas rapidamente ganhou espaço na equipe principal. Deixou o clube em 2021 para defender o Kashima Antlers, também do Japão, e retornou ao Alvinegro Praiano para a disputa da Série B, em 2024.

Diego Pituca marcou pela última vez pelo Santos no empate por 2 a 2 diante do Bahia. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a nota na íntegra:

Hoje chega ao fim a minha segunda passagem pelo Santos , clube e cidade onde fui muito feliz e onde sempre dei o meu máximo. Trabalho, compromisso e dedicação foram os pilares que guiaram minha jornada vestindo esse manto.

Agradeço a todos que, de alguma forma, fizeram parte dessa caminhada. Vocês têm um lugar especial no meu coração.

Agora é hora de seguir em frente. Que venham os próximos desafios. Estou otimista pelo que está por vir.

Que seja feita a vontade de Deus. 🙌🏽