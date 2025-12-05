Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos recebe o Cruzeiro neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ainda não está totalmente livre do risco de rebaixamento, embora tenha apenas 2% de chances, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Campeonato Brasileiro SAN CRU 38ª rodada Data e Hora domingo (7), às 16h (de Brasília); Local Vila Belmiro (Santos, SP); Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Como chegam os dois times?

Para esta partida, o Alvinegro Praiano não poderá contar com Zé Rafael, que está suspenso. Zé Ivaldo e Lautaro Díaz pertencem ao Cruzeiro, e apenas o zagueiro foi autorizado a jogar. O atacante tem uma cláusula no contrato que o impede de entrar em campo e está emprestado pela Raposa até o final do ano que vem.

Nos últimos cinco jogos em que atuou, Neymar entrou em campo por 90 minutos. Ele caminha para o terceiro jogo consecutivo atuando "no sacrifício", já que possui uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Na última partida, foi decisivo ao marcar os três gols da vitória do Santos sobre o Juventude, na quarta-feira (3), no Alfredo Jaconi.

continua após a publicidade

Atualmente, o Peixe ocupa a 14ª posição, com 44 pontos. Em 37 partidas, soma 11 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, com 42 gols marcados e 50 sofridos, resultando em 39% de aproveitamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda precisa vencer para não depender de outros resultados e garantir permanência na Série A do ano que vem.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Garantido na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vem de um empate por 2 a 2 com o Botafogo, no Mineirão, e deve atuar com a equipe reserva contra o Santos. A Raposa tem 63% de aproveitamento na competição. Em 37 partidas, soma 19 vitórias, 13 empates e cinco derrotas, além de 55 gols marcados e apenas 28 sofridos.

continua após a publicidade

Após o fim do Brasileirão, o time mineiro disputa as semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. A primeira partida será nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O duelo de volta está marcado para o próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Neymar durante aquecimento da partida entre o Santos e Juventude. (Foto: Léo piva/ Santos FC)

Ficha Técnica:

SANTOS X CRUZEIRO - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (7), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Robinho Jr. e Guilherme.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Léo Aragão; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Prates; Walace, Murilo Rhikman, Mahthes Henrique, Ryan Guilherme; Sinisterra (Arroyo), Gabigol