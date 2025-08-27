O Santos rescindiu o contrato com o lateral-direito Rodrigo Ferreira, de 30 anos. O jogador, que estava emprestado ao São Bernardo, assinou a rescisão e teve o término do vínculo publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Após a rescisão, Rodrigo Ferreira foi contratado em definitivo pelo São Bernardo, em uma operação sem custos para o clube. O clube deve oficializar o acordo nas próximas o acordo.

Contratado pelo Santos em março do ano passado, Rodrigo disputou apenas 21 partidas, deu uma assistência e não conseguiu se firmar no time. O lateral chegou ao Peixe após se destacar pelo Mirassol no Campeonato Paulista de 2024.

Carreira do jogador

Nascido em Cotia, em São Paulo, Rodrigo Ferreira começou a carreira no Taboão da Serra, em 2015, e já atuou por Cuiabá, Mogi Mirim, Ituano, Marcílio Dias, Botafogo-SP e Grêmio antes de chegar ao Mirassol na última temporada.

Na equipe do interior de São Paulo, o lateral assumiu a titularidade rapidamente e virou um dos grandes destaques. No Paulistão deste ano, já anotou dois gols e distribuiu uma assistência em dez jogos, chamando a atenção do Santos.

Mudanças no elenco do Santos

Nos últimos meses, Santos rescindiu os contratos do lateral Aderlan e do volante Diego Pituca, além de confirmar o empréstimo de Zanocelo ao Ceará. Léo Godoy foi liberado e acertou com o Independiente, da Argentina, enquanto o atacante Gabriel Veron teve seu vínculo de empréstimo encerrado e foi repassado pelo Porto ao Juventude.

O zagueiro Gil tem rescisão encaminhada e deve encerrar seu vínculo com o clube. Por fim, o atacante Luca Meirelles, revelado na base do clube, tem proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e também pode deixar o clube.