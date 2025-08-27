menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos acerta rescisão de contrato com lateral Rodrigo Ferreira

Jogador de 30 anos deixa o clube após passagem com poucas atuações

Santos passa por mudanças no elenco (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraSantos passa por mudanças no elenco (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 27/08/2025
10:57
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos rescindiu o contrato com o lateral-direito Rodrigo Ferreira, de 30 anos. O jogador, que estava emprestado ao São Bernardo, assinou a rescisão e teve o término do vínculo publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Após a rescisão, Rodrigo Ferreira foi contratado em definitivo pelo São Bernardo, em uma operação sem custos para o clube. O clube deve oficializar o acordo nas próximas o acordo.

Contratado pelo Santos em março do ano passado, Rodrigo disputou apenas 21 partidas, deu uma assistência e não conseguiu se firmar no time. O lateral chegou ao Peixe após se destacar pelo Mirassol no Campeonato Paulista de 2024.

continua após a publicidade
Rodrigo Ferreira está de saída do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Carreira do jogador

Nascido em Cotia, em São Paulo, Rodrigo Ferreira começou a carreira no Taboão da Serra, em 2015, e já atuou por Cuiabá, Mogi Mirim, Ituano, Marcílio Dias, Botafogo-SP e Grêmio antes de chegar ao Mirassol na última temporada.

Na equipe do interior de São Paulo, o lateral assumiu a titularidade rapidamente e virou um dos grandes destaques. No Paulistão deste ano, já anotou dois gols e distribuiu uma assistência em dez jogos, chamando a atenção do Santos.

continua após a publicidade

Mudanças no elenco do Santos

Nos últimos meses, Santos rescindiu os contratos do lateral Aderlan e do volante Diego Pituca, além de confirmar o empréstimo de Zanocelo ao Ceará. Léo Godoy foi liberado e acertou com o Independiente, da Argentina, enquanto o atacante Gabriel Veron teve seu vínculo de empréstimo encerrado e foi repassado pelo Porto ao Juventude.

zagueiro Gil tem rescisão encaminhada e deve encerrar seu vínculo com o clube. Por fim, o atacante Luca Meirelles, revelado na base do clube, tem proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e também pode deixar o clube.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias