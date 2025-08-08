O Sport oficializou a contratação do lateral-direito Aderlan, de 34 anos. O jogador firmou contrato com o Leão até o fim da temporada de 2025, após rescindir de forma amigável com o Santos, clube com o qual tinha vínculo.

Aderlan já se apresentou ao Sport, está integrado ao elenco rubro-negro e é a nona contratação da equipe para a temporada. Antes dele, foram anunciados o goleiro Gabriel Vasconcelos, o zagueiro Ramon, o lateral-esquerdo Kevyson, o volante Pedro Augusto e os atacantes Derik Lacerda, Ignacio Ramírez, Matheusinho e Léo Pereira.

Natural de Campina Grande (PB), Aderlan iniciou a carreira profissional no Campinense, em 2009. Ao longo da trajetória, acumulou passagens por Santa Rita-AL, América Mineiro, Luverdense-MT, Acadêmica, CSA, Corinthians-AL, Treze, Itapipoca-CE, Joinville-SC, Campinense-PB e Red Bull Bragantino, onde viveu o melhor momento da carreira.

O atleta firmou vínculo com o Leão até o final de 2025 (Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife)

Passagem pelo Santos

No Santos, Aderlan sofreu uma grave lesão logo após a chegada ao clube, o que o afastou dos gramados por cerca de um ano. Ele teve uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e disputou apenas 19 partidas pelo time da Baixada Santista, com duas assistências.

Aos 34 anos, perdeu espaço no elenco alvinegro, que recentemente contratou duas peças para a posição: Mayke e Igor Vinicius.