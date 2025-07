Buscando reforçar a equipe para o Campeonato Brasileiro, o Juventude anunciou a chegada do atacante Gabriel Veron na tarde desta quinta-feira (16). O jogador de 26 anos assinou com o clube do Rio Grande do Sul até o final da temporada e o anúncio foi feito nas redes sociais.

Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Veron foi integrado ao elenco principal do Verdão em 2019. O atacante era considerado uma das principais promessas da base, mas não teve o sucesso esperado no time paulista. Veron permaneceu no Palmeiras por quatro temporadas, disputou 95 jogos, participou de 28 gols e conquistou cinco títulos.

Em junho de 2022, foi contratado pelo Porto, onde atuou em 26 partidas na primeira temporada, com um gol e quatro assistências. Em dezembro de 2023, o clube português acertou o empréstimo do jogador ao Cruzeiro, onde ele teve uma passagem sólida, com 36 jogos, seis gols e duas assistências.

Seu último clube no Brasil foi o Santos, destino seguinte após o encerramento de sua trajetória no Cruzeiro. Gabriel Veron chegou ao Peixe em janeiro para a disputa do Campeonato Paulista, mas não se destacou no clube. Ele disputou apenas nove jogos e não participou de nenhum gol em 257 minutos em campo.

Gabriel Veron (Foto: Divulgação/ Santos)

Além disso, A avaliação interna no Santos foi de que o desempenho de Veron ficou abaixo do esperado. O jogador acumulou episódios de indisciplina, o que pesou na decisão da diretoria em devolver o jogador ao Porto.

Como Gabriel Veron pode ajudar o Juventude?

Gabriel Veron é anunciado pelo Juventude (Foto: Divulgação / Juventude)

Atualmente, o Juventude está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time não entra em campo na 14ª rodada, porque o jogo com o Vasco foi adiado. Com isso, o clube permanecerá na Z-4 pelo menos até o fim de semana, quando encara o Cruzeiro, pela 15ª rodada, jogando fora de casa.

O elenco do Juventude, comandado pelo treinador Claudio Tencati tem algumas peças para o setor de ataque. Gabriel Veron precisará vencer a concorrência de nomes como Gilberto, Matheus Babi, Luis Mandaca e Batalla, que têm sido utilizados por Tencati.