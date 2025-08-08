Santos acerta empréstimo de Vinicius Zanocelo para o Ceará

O Santos acertou o empréstimo do meio-campista Vinicius Zanocelo para o Ceará. Fora dos planos do Peixe para esta temporada, o volante não foi cogitado para integrar o elenco comandado por Cléber Xavier.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Zanocelo chega ao Ceará tendo contrato válido até o fim de 2025. Na atual temporada, o Vovô segue na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Nordeste.

No setor, o jogador de 24 anos terá a concorrência de nomes como Richardson, Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço. Este é o segundo reforço do Ceará nesta janela. Antes, a equipe anunciou o retorno do meio-atacante Vina. O clube cearense segue no mercado de transferências buscando novas peças para o elenco de Léo Condé.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Vinicius Zanocelo foi emprestado pelo Santos ao Ceará. O contrato é válido até o fim de 2025 (Foto: divulgação/Ceará)

Trajetória do atleta

Zanocelo iniciou a carreira no Juventus-SP e, em seguida, transferiu-se para a Ponte Preta. Ganhou destaque na Ferroviária, equipe do interior paulista. Em 2020, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e chegou a ser monitorado pelo Palmeiras.

O meio-campista foi anunciado pelo Santos no dia 4 de junho de 2021, com contrato até maio de 2023, com opção de compra e passe fixado. Em abril de 2023, foi emprestado ao Fortaleza, rival do Ceará, com valor de compra estipulado em 4 milhões de euros. No início do ano passado, foi novamente cedido por empréstimo - desta vez ao Estoril, de Portugal. Com isso, não disputou a Série B pelo Alvinegro.

continua após a publicidade

Contratado em 2021, Zanocelo disputou 79 partidas e marcou cinco gols pelo Santos. No Fortaleza, seu desempenho foi mais discreto: 12 jogos e apenas um gol.