Futebol Nacional

Brasileirão: o que está em jogo para cada time na última rodada?

Título está decidido, mas todo o resto está em disputa

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
06:00
Bola do Brasileirão de 2025, que está a uma rodada do fim (Foto: Márcio José / Agif / Gazeta Press)
Bola do Brasileirão de 2025, que está a uma rodada do fim (Foto: Márcio José / Agif / Gazeta Press)
Por mais que o título do Brasileirão já tenha sido decidido antecipadamente, a última rodada ainda reserva muitas emoções. Com exceção dos quatro primeiros e dois últimos colocados, todos os clubes brigam por alguma coisa, seja classificação continental ou fuga do rebaixamento. Flamengo (1º) e Mirassol (4º) se enfrentam e, por isso, tiveram a partida antecipada pela CBF. Abaixo, o Lance! traz um panorama do capítulo final do Brasileiro de 2025.

Nada muda no G-4

Os quatro primeiros colocados não serão afetados pela última rodada do Brasileirão: nenhum pode ultrapassar ou ser ultrapassado. O gol sofrido nos instantes finais do jogo contra o Botafogo tirou até a chance de o Cruzeiro brigar pela vice-liderança e, consequentemente, maior premiação. O grupo está classificado diretamente para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

TimePontosVitóriasSaldo de gols

Flamengo (1º)

78

23

+ 51

Palmeiras (2º)

73

22

+ 31

Cruzeiro (3º)

70

19

+27

Mirassol (4º)

66

18

+24

Ninguém quer jogar os playoffs da Libertadores

Também já classificados para a Libertadores, três times fazem disputa acirradíssima pela quinta colocação, a última que dá vaga direta na fase de grupos — sexto e sétimo vão para os playoffs. Dois desses times, Fluminense e Bahia, fazem confronto direto. O Botafogo, então, torce por um empate entre os rivais para, com uma vitória, ultrapassá-los.

Vale destacar que, se o vencedor da Copa do Brasil estiver no G5, o sexto colocado também terá vaga direta na fase de grupos. Isso acontecerá se o Cruzeiro erguer o troféu ou se o Fluminense, além de conquistar a taça nacional, mantiver a quinta colocação.

TimePontosVitóriasSaldo de gols

Fluminense (5º)

61

18

+ 9

Bahia (6º)

60

17

+ 6

Botafogo (7º)

60

16

+ 18

Briga por 'vaga hipotética' na Libertadores

Se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil ao fim do ano, o oitavo colocado do Brasileirão também se classificará para os playoffs da Libertadores. No momento, é o São Paulo, mas o Bragantino sonha com a combinação de vitória sua e derrota do concorrente para roubar o posto.

TimePontosVitóriasSaldo de gols

São Paulo (8º)

51

14

- 3

Bragantino (9º)

48

14

- 10

O temor do rebaixamento e as vagas na Sul-Americana

A briga mais emocionante da última rodada do Brasileirão será contra o rebaixamento. Dois de cinco possíveis times cairão, se juntando a Juventude e Sport na próxima edição da Série B. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as probabilidades de degola são as seguintes: Internacional (77,5%), Vitória (64,9%), Fortaleza (35,2%), Ceará (20,4%) e Santos (2,1%). Como não há confronto direto entre essas equipes, as que estão dentro do Z4 precisam vencer e torcer por tropeços das que estão à frente.

Até os ameaçados de rebaixamento brigam por vaga na Copa Sul-Americana, hoje dedicada aos times colocados entre 8ª e 13ª colocações. No entanto, a "oferta" deve ser estendida até a 14ª posição, exceto se Corinthians ou Vasco ganharem a Copa do Brasil e ficarem abaixo do 13º lugar no Brasileiro.

TimePontosVitóriasSaldo de gols

Corinthians (10º)

46

12

- 5

Grêmio (11º)

46

12

- 7

Vasco (12º)

45

13

0

Atlético-MG (13º)

45

11

- 6

Santos (14º)

44

11

- 8

Ceará (15º)

43

11

- 4

Fortaleza (16º)

43

11

- 13

Vitória (17º)

42

10

- 18

Internacional (18º)

41

10

- 15

Juventude (19º)

34

9

- 34

Sport (20º)

17

2

- 43

Última rodada do Brasileirão

Sábado (06/12)
Flamengo x Mirassol - 18h30

Domingo (07/12)
Fluminense x Bahia - 16h
Ceará x Palmeiras - 16h
Corinthians x Juventude - 16h
Santos x Cruzeiro - 16h
Sport x Grêmio - 16h
Vitória x São Paulo - 16h
Botafogo x Fortaleza - 16h
Atlético-MG x Vasco - 16h
Internacional x Bragantino - 16h

