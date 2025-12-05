Brasileirão: o que está em jogo para cada time na última rodada?

Por mais que o título do Brasileirão já tenha sido decidido antecipadamente, a última rodada ainda reserva muitas emoções. Com exceção dos quatro primeiros e dois últimos colocados, todos os clubes brigam por alguma coisa, seja classificação continental ou fuga do rebaixamento. Flamengo (1º) e Mirassol (4º) se enfrentam e, por isso, tiveram a partida antecipada pela CBF. Abaixo, o Lance! traz um panorama do capítulo final do Brasileiro de 2025.

Nada muda no G-4

Os quatro primeiros colocados não serão afetados pela última rodada do Brasileirão: nenhum pode ultrapassar ou ser ultrapassado. O gol sofrido nos instantes finais do jogo contra o Botafogo tirou até a chance de o Cruzeiro brigar pela vice-liderança e, consequentemente, maior premiação. O grupo está classificado diretamente para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

Time Pontos Vitórias Saldo de gols Flamengo (1º) 78 23 + 51 Palmeiras (2º) 73 22 + 31 Cruzeiro (3º) 70 19 +27 Mirassol (4º) 66 18 +24

Ninguém quer jogar os playoffs da Libertadores

Também já classificados para a Libertadores, três times fazem disputa acirradíssima pela quinta colocação, a última que dá vaga direta na fase de grupos — sexto e sétimo vão para os playoffs. Dois desses times, Fluminense e Bahia, fazem confronto direto. O Botafogo, então, torce por um empate entre os rivais para, com uma vitória, ultrapassá-los.

Vale destacar que, se o vencedor da Copa do Brasil estiver no G5, o sexto colocado também terá vaga direta na fase de grupos. Isso acontecerá se o Cruzeiro erguer o troféu ou se o Fluminense, além de conquistar a taça nacional, mantiver a quinta colocação.

Time Pontos Vitórias Saldo de gols Fluminense (5º) 61 18 + 9 Bahia (6º) 60 17 + 6 Botafogo (7º) 60 16 + 18

Briga por 'vaga hipotética' na Libertadores

Se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil ao fim do ano, o oitavo colocado do Brasileirão também se classificará para os playoffs da Libertadores. No momento, é o São Paulo, mas o Bragantino sonha com a combinação de vitória sua e derrota do concorrente para roubar o posto.

Time Pontos Vitórias Saldo de gols São Paulo (8º) 51 14 - 3 Bragantino (9º) 48 14 - 10

O temor do rebaixamento e as vagas na Sul-Americana

A briga mais emocionante da última rodada do Brasileirão será contra o rebaixamento. Dois de cinco possíveis times cairão, se juntando a Juventude e Sport na próxima edição da Série B. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as probabilidades de degola são as seguintes: Internacional (77,5%), Vitória (64,9%), Fortaleza (35,2%), Ceará (20,4%) e Santos (2,1%). Como não há confronto direto entre essas equipes, as que estão dentro do Z4 precisam vencer e torcer por tropeços das que estão à frente.

Até os ameaçados de rebaixamento brigam por vaga na Copa Sul-Americana, hoje dedicada aos times colocados entre 8ª e 13ª colocações. No entanto, a "oferta" deve ser estendida até a 14ª posição, exceto se Corinthians ou Vasco ganharem a Copa do Brasil e ficarem abaixo do 13º lugar no Brasileiro.

Time Pontos Vitórias Saldo de gols Corinthians (10º) 46 12 - 5 Grêmio (11º) 46 12 - 7 Vasco (12º) 45 13 0 Atlético-MG (13º) 45 11 - 6 Santos (14º) 44 11 - 8 Ceará (15º) 43 11 - 4 Fortaleza (16º) 43 11 - 13 Vitória (17º) 42 10 - 18 Internacional (18º) 41 10 - 15 Juventude (19º) 34 9 - 34 Sport (20º) 17 2 - 43

Última rodada do Brasileirão

Sábado (06/12)

Flamengo x Mirassol - 18h30

Domingo (07/12)

Fluminense x Bahia - 16h

Ceará x Palmeiras - 16h

Corinthians x Juventude - 16h

Santos x Cruzeiro - 16h

Sport x Grêmio - 16h

Vitória x São Paulo - 16h

Botafogo x Fortaleza - 16h

Atlético-MG x Vasco - 16h

Internacional x Bragantino - 16h