Brasileirão: o que está em jogo para cada time na última rodada?
Título está decidido, mas todo o resto está em disputa
Por mais que o título do Brasileirão já tenha sido decidido antecipadamente, a última rodada ainda reserva muitas emoções. Com exceção dos quatro primeiros e dois últimos colocados, todos os clubes brigam por alguma coisa, seja classificação continental ou fuga do rebaixamento. Flamengo (1º) e Mirassol (4º) se enfrentam e, por isso, tiveram a partida antecipada pela CBF. Abaixo, o Lance! traz um panorama do capítulo final do Brasileiro de 2025.
Nada muda no G-4
Os quatro primeiros colocados não serão afetados pela última rodada do Brasileirão: nenhum pode ultrapassar ou ser ultrapassado. O gol sofrido nos instantes finais do jogo contra o Botafogo tirou até a chance de o Cruzeiro brigar pela vice-liderança e, consequentemente, maior premiação. O grupo está classificado diretamente para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores.
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Flamengo (1º)
78
23
+ 51
Palmeiras (2º)
73
22
+ 31
Cruzeiro (3º)
70
19
+27
Mirassol (4º)
66
18
+24
Ninguém quer jogar os playoffs da Libertadores
Também já classificados para a Libertadores, três times fazem disputa acirradíssima pela quinta colocação, a última que dá vaga direta na fase de grupos — sexto e sétimo vão para os playoffs. Dois desses times, Fluminense e Bahia, fazem confronto direto. O Botafogo, então, torce por um empate entre os rivais para, com uma vitória, ultrapassá-los.
Vale destacar que, se o vencedor da Copa do Brasil estiver no G5, o sexto colocado também terá vaga direta na fase de grupos. Isso acontecerá se o Cruzeiro erguer o troféu ou se o Fluminense, além de conquistar a taça nacional, mantiver a quinta colocação.
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Fluminense (5º)
61
18
+ 9
Bahia (6º)
60
17
+ 6
Botafogo (7º)
60
16
+ 18
Briga por 'vaga hipotética' na Libertadores
Se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil ao fim do ano, o oitavo colocado do Brasileirão também se classificará para os playoffs da Libertadores. No momento, é o São Paulo, mas o Bragantino sonha com a combinação de vitória sua e derrota do concorrente para roubar o posto.
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
São Paulo (8º)
51
14
- 3
Bragantino (9º)
48
14
- 10
O temor do rebaixamento e as vagas na Sul-Americana
A briga mais emocionante da última rodada do Brasileirão será contra o rebaixamento. Dois de cinco possíveis times cairão, se juntando a Juventude e Sport na próxima edição da Série B. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as probabilidades de degola são as seguintes: Internacional (77,5%), Vitória (64,9%), Fortaleza (35,2%), Ceará (20,4%) e Santos (2,1%). Como não há confronto direto entre essas equipes, as que estão dentro do Z4 precisam vencer e torcer por tropeços das que estão à frente.
Até os ameaçados de rebaixamento brigam por vaga na Copa Sul-Americana, hoje dedicada aos times colocados entre 8ª e 13ª colocações. No entanto, a "oferta" deve ser estendida até a 14ª posição, exceto se Corinthians ou Vasco ganharem a Copa do Brasil e ficarem abaixo do 13º lugar no Brasileiro.
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Corinthians (10º)
46
12
- 5
Grêmio (11º)
46
12
- 7
Vasco (12º)
45
13
0
Atlético-MG (13º)
45
11
- 6
Santos (14º)
44
11
- 8
Ceará (15º)
43
11
- 4
Fortaleza (16º)
43
11
- 13
Vitória (17º)
42
10
- 18
Internacional (18º)
41
10
- 15
Juventude (19º)
34
9
- 34
Sport (20º)
17
2
- 43
Última rodada do Brasileirão
Sábado (06/12)
Flamengo x Mirassol - 18h30
Domingo (07/12)
Fluminense x Bahia - 16h
Ceará x Palmeiras - 16h
Corinthians x Juventude - 16h
Santos x Cruzeiro - 16h
Sport x Grêmio - 16h
Vitória x São Paulo - 16h
Botafogo x Fortaleza - 16h
Atlético-MG x Vasco - 16h
Internacional x Bragantino - 16h
