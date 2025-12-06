Santos pode conquistar feito inédito na temporada em duelo contra o Cruzeiro

O Santos pode garantir um feito inédito na temporada no duelo deste domingo (7), contra o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo encerramento do Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos estão esgotados para este jogo decisivo que vale a permanência na Série A.

O Peixe pode alcançar seis partidas consecutivas sem perder na competição. Até aqui, acumula uma vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, empates por 1 a 1 diante de Mirassol e Internacional, além dos triunfos por 3 a 0 contra Sport e Juventude, igualando a maior sequência da temporada, registrada entre a 22ª e a 26ª rodada, quando somou quatro empates (Fluminense, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Grêmio) e uma vitória (São Paulo).

A última vez que o Santos ultrapassou a marca de seis partidas de invencibilidade foi na Série B do ano passado, entre a 22ª e a 29ª rodada, quando emendou oito jogos sem derrota.

Vojvoda tem 17 jogos no comando do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente?

Vojvoda não poderá repetir a escalação da última partida, a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, já que o atacante Lautaro Díaz não pode atuar por pertencer ao Cabuloso. Zé Rafael está suspenso e também será desfalque.

Em 14º lugar na tabela, com 44 pontos, o Peixe precisa vencer para não depender de outros resultados e garantir permanência na Série A. A depender da combinação de resultados, a equipe ainda pode se classificar para a Copa Sul-Americana.

Mais uma vez, o elenco deverá contar com Neymar, que está atuando no sacrifício após apresentar um problema no menisco do joelho esquerdo. O atacante chegou à marca de 150 gols pelo Santos e está a dois gols de entrar no top 10 de maiores artilheiros do clube, já que, atualmente, Tite ocupa a décima posição, com 151 gols. O camisa 10 marcou cinco gols nos últimos três jogos e tem contrato até o fim deste ano.