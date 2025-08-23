Santos acerta rescisão contratual com zagueiro; veja detalhes

O Santos rescindiu, nas últimas, horas contrato com Gil, zagueiro de 38 anos que está fora da rotação da equipe, antes da chegada de Juan Pablo Vojvoda ao clube. Já descartado do planejamento mesmo antes da nova comissão técnica, o defensor enfrentou problemas pessoais ao longo da temporada e não conseguiu se firmar no elenco, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Contratado para ajudar na reconstrução do projeto após o retorno à elite do futebol brasileiro, Gil viveu altos e baixos desde sua chegada ao CT Rei Pelé. O zagueiro chegou a ser reintegrado ao elenco e voltou a ser utilizado pelo clube após a pausa para o Mundial, mas não conseguiu recuperar espaço de forma consistente.

Com contrato válido até dezembro de 2025, o zagueiro já declarou que pretende se aposentar ainda nesta temporada e avalia a possibilidade de buscar um novo clube no segundo semestre. No elenco atual, Vojvoda conta com Luan Peres e João Basso como titulares, além de Luizão, que ocupa a função de reserva imediato da dupla.

O Santos busca uma reposição no mercado e avalia opções antes do fechamento da janela de transferências, no dia 2 de setembro. Mesmo com a carência no setor, Gil foi preterido por Cléber Xavier, que comandou a equipe em 15 partidas oficiais.

Contratado em dezembro de 2023, Gil estava livre no mercado após acertar sua saída do Corinthians e firmou contrato válido por uma temporada, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, opção confirmada pelo Santos.

Em sua passagem pelo clube, o zagueiro disputou 56 partidas oficiais com a camisa do Peixe e marcou um gol. Além do Corinthians, Gil também defendeu Shandong Luneng, da China, Valenciennes, da França, Cruzeiro e Americano.