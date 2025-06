Santos ‘libera’, e Athletico encaminha venda de lateral para time argentino

O Athletico está próximo de fechar a venda do lateral-direito Leo Godoy para o Independiente, da Argentina. O jogador de 30 anos está emprestado ao Santos, que não vai interferir na negociação.

O Furacão recebeu uma proposta de 2 milhões de dólares (R$ 11,1 milhões, na cotação atual) do time argentino. O Independiente promete fazer o pagamento em quatro parcelas de 500 mil dólares, em um contrato de quatro anos com Leo Godoy.

A tendência é de que o Athletico não faça jogo duro e aceite a oferta, já que não pretende utilizá-lo na temporada. O clube também quer aproveitar o interesse para recuperar parte dos R$ 19 milhões investidos em janeiro de 2024.

Além do Independiente, outros clubes clubes da Argentina mostraram interesse no lateral. Nenhuma proposta, contudo, foi feita.

Leo Godoy em Estudiantes x Athletico, pela Libertadores de 2022. Foto: José Tramontin/athletico

Antes de fechar a venda, a diretoria rubro-negra entrou em contato com Marcelo Teixeira, presidente do Santos, para falar das tratativas com a equipe argentina. O Peixe tinha preferência na compra do lateral, mas avisou que não vai exercer.

Com a camisa santista, Leo Godoy fez 18 partidas e marcou um gol. Atualmente, com o técnico Cleber Xavier, as opções para o setor são Aderlan e Escobar (improvisado). A outra alternativa, JP Chermont, pode ser negociado.

- Conversamos com o Alexandre Mattos, ele já está atuando no mercado. Vamos usar bem essa janela. Recebemos a questão do Athletico pelo Leo Godoy. Existe uma cláusula de liberação e estaremos liberando - disse o mandatário do Santos ao sportv.

Leo Godoy pelo Athletico

O jogador chegou com alta expectativa após três temporadas no Estudiantes, com o Furacão superando a concorrência do Corinthians. Em campo, contudo, Leo Godoy não teve bom desempenho e chegou a perder a posição para o volante Erick e para o atacante Canobbio, ambos improvisados.

O lateral participou de 42 partidas, sendo titular em 32, com um gol e quatro assistências. Ele tem contrato até o fim de 2027.

Leo Godoy está de saída do Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

