Como Vojvoda pretende utilizar Neymar no Santos?

Durante a apresentação oficial do novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, Neymar foi alvo de elogios por parte do argentino. A coletiva aconteceu na última terça-feira (26), na Vila Belmiro.

Questionado sobre a importância do camisa 10 para o elenco, Vojvoda foi direto ao afirmar que o atacante é uma “solução, e não um problema”. O treinador ainda destacou o talento do jogador, a quem considera um dos mais habilidosos do futebol mundial.

— Não é problema, é solução, e isso tem que vir de minha parte. Se o vejo com a camisa 10 ou até como camisa 9, ele pode jogar. Ele quer a bola, principalmente nos momentos difíceis. Cabe a nós protegê-lo e fazer com que todo o time renda ao seu redor. Conversei com ele, e ele tem compromisso com o Santos. Quando falei com o Alexandre [Mattos], a primeira conversa foi sobre o Neymar, porque sabemos o que este ano significa para ele — afirmou o técnico.

Vojvoda vai incorporar cinco profissionais de sua confiança à comissão técnica, que trabalharão em conjunto com o grupo fixo do Santos.

Enquanto isso, Neymar não participou dos últimos treinos do Alvinegro Praiano devido a dores na coxa. O argentino preferiu despistar sobre a condição física do capitão para a partida do próximo domingo (31), contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— Falei com os profissionais do clube, quero primeiro assistir aos treinos, observar e conversar. Conversei bastante com a comissão que já estava aqui, mas também quero falar com Neymar. Sabemos o que ele significa para o Santos e para o Brasil, ainda mais neste ano, pensando em Seleção. Quero oferecer uma ajuda, sempre com humildade, a um jogador desse tamanho — afirmou o ex-técnico do Fortaleza.

Neymar sofreu duas lesões na posterior da coxa esquerda desde o retorno ao Santos. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Vojvoda comandou o primeiro treino no CT Rei Pelé ainda na última terça-feira (26), mas já havia acompanhado a derrota do Santos para o Bahia por 2 a 0, no último domingo (24), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico assistiu à partida de um dos camarotes do estádio. Neymar não atuou porque estava suspenso.

— Neymar... Imagino o Neymar desfrutando do futebol, porque é um jogador que nos faz desfrutar. Poucos têm essa capacidade, é muito difícil alcançar isso. Vou aprender com ele, com o que significa estar ao lado de um jogador desse nível. Não é qualquer um. Ele é um dos melhores do mundo e conquistou tudo com talento e humildade. Vou ajudar junto com a minha comissão. O Santos o quer e ele também quis voltar. Essas coisas têm um valor muito importante — ressaltou.

Quem é Juan Pablo Vojvoda?

O Santos acertou na última sexta-feira (22) a contratação de Juan Pablo Vojvoda como novo treinador da equipe de futebol profissional. O novo comandante chega ao Alvinegro Praiano com contrato até o fim de 2026.

Vojvoda chega ao Santos com os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.

Natural de General Baldissera, na Argentina, o ex-futebolista chega ao Peixe aos 50 anos de idade, depois de passagem vitoriosa pelo Fortaleza.

Em pouco mais de quatro anos à frente do clube cearense, foram cinco títulos conquistados: três estaduais e duas Copas do Nordeste. No período, tornou-se o técnico com mais jogos na história da equipe.

Nos anos 1990, o então zagueiro Vojvoda iniciou sua trajetória no futebol profissional pelo Newell’s Old Boys, mesmo clube a lhe dar sua primeira oportunidade como treinador em 2016, depois do fim da carreira de atleta.

Além da equipe que o revelou, o comandante acumula passagens pelos argentinos Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, além do chileno Unión La Calera.

Vojvoda no Fortaleza:

309 jogos

144V - 77E - 88D

54.9% aproveitamento

473 gols marcados

316 gols sofridos

5 títulos

Neymar em 2025:

19 jogos (15 titular)

6 gols

3 assistências

152 minutos para participar de gol

7 grandes chances criadas

48 passes decisivos (2.5 por jogo)

2.3 finalizações por jogo (1.0 no gol)

7.3 finalizações para marcar

35% de eficiência nos dribles

1.5 dribles certos por jogo

45% de eficiência nos duelos

3.4 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.34