Em alta, Igor Vinícius se firma como peça importante no Santos de Vojvoda

O lateral Igor Vinícius, que retornou ao Santos após sete anos longe da Baixada Santista, voltou a se destacar na vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o Juventude, fora de casa, em resultado que deu novo fôlego ao clube na luta contra o rebaixamento.

Em 81 minutos, o camisa 18 distribuiu uma assistência, criou uma grande chance, somou dois passes decisivos e acertou dois dos quatro dribles que tentou. Também registrou 42 ações com a bola, manteve 88% de precisão nos passes e contribuiu defensivamente com quatro cortes, três bolas recuperadas e uma interceptação. O desempenho rendeu nota 7.1 no Sofascore.

A partida consolidou o bom momento de Igor Vinícius, que já vinha recebendo elogios por atuações recentes, como nos duelos contra Palmeiras, Mirassol e Sport.

Somando todos os jogos de Igor Vinícius pelo Santos no Brasileirão, o lateral mantém regularidade ao longo da campanha de 2025. Ao todo, disputou 19 partidas (com 14 como titular), somou umma assistência e apresenta média de 1.3 passes decisivos e 1.3 cruzamentos certos por jogo, com 50% de eficiência nas bolas levantadas.

Defensivamente, registra 2.4 desarmes, 0.7 interceptações e 2.9 bolas recuperadas por partida, além de vencer 55% dos duelos. Também comete 1.4 faltas por jogo e acumula 4 cartões amarelos. O desempenho geral resulta em nota 6.97 no Sofascore.

Igor Vinícius é formado nas categorias de base do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

E os concorrentes?

Mayke disputou 12 jogos pelo Santos no Brasileirão 2025, sendo nove como titular. Registra média de 0.6 passes decisivos e 0.3 cruzamentos certos por partida, com 20% de eficiência nos cruzamentos. Também soma 1.4 desarmes, 0.8 interceptações, 2.9 bolas recuperadas e 49% de aproveitamento nos duelos. Comete 1.0 falta por jogo, recebeu 3 cartões amarelos e tem nota 6.82 no Sofascore.

A última partida do camisa 2 como titular do Santos aconteceu contra o Internacional, no dia 24 de novembro, fora de casa. Em seguida, não saiu do banco contra o Sport e autou por nove minutos contra o Juventude

Já JP Chermont entrou em campo 5 vezes no Brasileirão 2025, com 2 partidas como titular. Acumula 2 passes decisivos, quatro cruzamentos certos e 33% de eficiência nos cruzamentos. Nos números defensivos, registra 2.0 desarmes, 0.6 interceptações, 1.8 bolas recuperadas por jogo e 57% de aproveitamento nos duelos. Cometeu nove faltas, recebeu dois cartões amarelos e possui nota 6.90 no Sofascore.

O Menino da Vila, porém, perdeu espaço entre os profissionais e vinha disputando, até o final de novembro, torneios pelas categorias de base, inclusive com o título do Paulistão Sub-20. Contra o Juventude, Chermont chegou a viajar ao Sul do país, mas não foi relacionado.

Igor Vinícius deu assistência para Neymar na vitória contra o Juventude (Léo Piva/ Santos FC)

Substituição contra o Juventude

Aos 36 minutos da vitória diante do Juventude, o técnico Juan Pablo Vojvoda tirou Igor Vinicius e colocou Mayke no jogo. Em entrevista após o jogo, o treinador explicou os motivos.

— Em relação ao Igor, sentiu o adutor e estava com dois cartões. Nesses momentos, eu decidi uma ou duas mudanças. Começa a levantar a mão Zé Ivaldo, Igor, Neymar...todos com algum problema. Tenho que decidir rapidamente. Queria aguardar um pouco mais sobre — disse o treinador argentino.

O próximo jogo do Santos, diante do Cruzeiro, no domingo (7), na Vila Belmiro, é crucial na luta contra o rebaixamento. No momento, o Peixe ocupa a 14ª colocação, com 44 pontos, dois à frente do Vitória, primeiro time dentro do Z4.