Olheiro Lance!: três nomes para reforçar o meio-campo do Santos

O Santos segue em busca de reforços para a temporada. Uma das posições mais carentes do elenco é o meio-campo, especialmente a função de volante. Com as saídas recentes, a diretoria se movimenta para encontrar opções no mercado e fortalecer o setor.

Pensando nisso, o LANCE! separou três possíveis sugestões que poderiam ajudar a reforçar o elenco santista neste momento decisivo da temporada.

Artur - Houston Dynamo

Natural de Brumado, na Bahia, Artur, 29 anos, iniciou sua carreira nas categorias de base do São Paulo, onde chegou a disputar cinco partidas pelo time sub-20, com um gol e uma assistência, além de quatro jogos pelo profissional.

Após passar pelo futebol brasileiro, o volante seguiu para os Estados Unidos, atuando pelo Columbus Crew, clube no qual disputou 156 partidas, marcou quatro gols e deu seis assistências. Atualmente, no Houston Dynamo, ele soma 122 jogos, três gols e duas assistências, além de exercer a função de capitão da equipe.

Reconhecido pela qualidade no passe, Artur se destaca como um defensor sólido, com bom posicionamento, leitura de jogo e desarmes. Segundo o site Transfermarkt, site especializado na avaliação de valores de mercado de jogadores desde 2000, seu passe está estimado em 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões).

Artur, formado na base do São Paulo, é capitão no Houston Dynamo (Foto: Reprodução)

Dante Rigo - Sem clube

O volante belga Dante Rigo, de 26 anos, está sem clube desde sua saída do Grenoble, da França, e chegaria ao Santos sem custos. Revelado nas categorias de base do PSV, o jogador também teve passagens marcantes pelas seleções de base da Bélgica, atuando do sub-15 ao sub-21. Pela equipe sub-17, disputou 14 partidas e marcou três gols; no sub-19, foram oito jogos e um gol. Sua última convocação foi em 2019, quando defendeu a seleção sub-21.

Ao longo da carreira, Rigo disputou 74 partidas pelo PSV U21, marcando três gols e distribuindo 15 assistências. Pelo Grenoble, entrou em campo 64 vezes e balançou as redes uma vez. No Beerschot VA, foram 38 jogos, com dois gols e três passes decisivos. No PSV U19, somou 29 partidas, quatro gols e oito assistências.

O volante também defendeu o Sparta Rotterdam em 18 partidas, contribuindo com duas assistências, além de vestir a camisa do ADO Den Haag em 12 jogos. Pelo Eindhoven YL, disputou dez confrontos, marcou dois gols e deu duas assistências. Já pela equipe principal do PSV, Rigo participou de nove partidas e anotou um gol.

Hernani defende o Parma (Foto: Reprodução/ Instagram)

Hernani - Parma

O volante Hernani, de 30 anos, nasceu em São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais, e atualmente defende o Parma, da Itália. Avaliado em 1,6 milhão de euros, cerca de R$ 9 milhões, o jogador vive sua segunda passagem pelo clube italiano, onde soma 132 partidas, 14 gols e 13 assistências, sendo uma das peças importantes do elenco.

Revelado pelo Atlético-PR, Hernani disputou 87 jogos pelo clube paranaense, marcou 11 gols e deu duas assistências antes de se transferir para o Zenit, da Rússia, onde atuou em 37 partidas, com um gol e duas assistências. Também vestiu a camisa da Reggina, pela qual teve números expressivos: 31 jogos, sete gols e quatro assistências. Além disso, defendeu o Genoa e o Joinville, registrando uma assistência por cada clube, e o Saint-Étienne, da França, onde anotou quatro gols em 17 partidas.

Mudanças no elenco do Santos

Nos últimos meses, Santos rescindiu os contratos do lateral Aderlan e do volante Diego Pituca, além de confirmar o empréstimo de Zanocelo ao Ceará. Léo Godoy foi liberado e acertou com o Independiente, da Argentina, enquanto o atacante Gabriel Veron teve seu vínculo de empréstimo encerrado e foi repassado pelo Porto ao Juventude.

O zagueiro Gil tem rescisão encaminhada e deve encerrar seu vínculo com o clube. Por fim, o atacante Luca Meirelles, revelado na base do clube, tem proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e também pode deixar o clube.