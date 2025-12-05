Superação é a palavra que definiu a última semana de Neymar Jr, que precisou fazer sacrifícios físicos para ajudar o Santos nesta reta final decisiva de Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais do Peixe, foi possível ver um pouco do espaço do camisa 10 no vestiário, onde ele mantém itens que o dão força em momentos de dificuldade.

Na publicação é possível ver fotos de Neymar durante a infância, imagens de seus filhos, e alguns objetos religiosos como a Bíblia Sagrada e uma faixa escrito "100% jesus".

Neymar marca 3 e tira o Santos da zona

O atacante Neymar foi o grande destaque da vitória do Santos por 3 a 0 contra o Juventude, nesta quarta-feira (3), no Alfredo Jaconi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O craque santista marcou os três gols da partida no segundo tempo e atingiu a marca de 150 gols com a camisa do clube.

Agora, o Santos ocupa a 14ª posição na tabela, com 44 pontos, dois a mais que a zona de rebaixamento.

🖊️Vai renovar?

Em entrevista ao Prime Video, ainda no gramado, Neymar foi questionado sobre o seu futuro no Santos, já que seu contrato vai até o final da temporada.

— Não sei. Sinceramente, eu não sei. Quero terminar a temporada e, depois, sentar para decidir. Minha vontade é sempre colocar o Santos em primeiro lugar — explicou o ídolo santista.

Neymar marcou três gols contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

🔑Peça fundamental

O impacto de Neymar no desempenho do Santos no Brasileirão de 2025 aparece de forma clara na comparação entre as partidas com e sem o camisa 10. Nos 18 jogos em que esteve em campo, o time somou sete vitórias, cinco empates e seis derrotas, alcançando aproveitamento de 48,1%. Sem o atacante, o cenário muda bastante: 27,8%.