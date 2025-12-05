Com desfalques, Vojvoda prepara Santos para decisão contra o Cruzeiro no Brasileirão

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, já sabe que não poderá contar com Zé Rafael nem com Lautaro Díaz no duelo decisivo pela permanência do clube na Série A. Thaciano e Rollheiser aparecem como opções para o ataque. Nos últimos jogos, Zé Rafael iniciou no banco, com o meio-campo formado por Willian Arão, João Schmidt e Neymar.

O meia está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante, que chegou ao Peixe em setembro deste ano, pertence ao Cruzeiro e está emprestado até o fim do ano que vem.

Uma dúvida para o jogo é o atacante Tiquinho Soares, que sentiu dores no joelho e foi poupado no duelo contra o Juventude. Ele será reavaliado para saber se tem condições de jogar.

Situação na tabela:

O Santos precisa de uma vitória para escapar da zona de rebaixamento e não depender de outros resultados. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tem apenas 2% de chance de cair. Sport e Juventude já estão rebaixados. Internacional e Vitória completam o Z4. Fortaleza e Ceará também lutam para escapar.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá repetir a escalação do jogo passado, contra o Juventude, por causa da ausência de Lautaro. Até aqui, Vojvoda ainda não repetiu os 11 titulares nos 17 jogos em que comandou o Peixe. Ele acumula 4 vitórias, 9 empates e 4 derrotas.

O Alvinegro Praiano finaliza a preparação neste sábado (6), às 16h (de Brasília), no CT Rei Pelé. Todos os ingressos para o jogo estão esgotados, e mais uma vez a torcida santista promete uma grande festa, que deve começar na recepção ao time na chegada à Vila Belmiro.