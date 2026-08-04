Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos busca classificação na Copa do Brasil diante do Remo; Neymar titular?

Camisa 10 começa a partida no banco de reservas

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
04/08/2026 20:35
Favorite o Lance! no Google
Neymar na concentração do Santos em Belém. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar na concentração do Santos em Belém. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos entra em campo na noite desta terça-feira (4) diante do Remo em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe tenta voltar a figurar entre os oito melhores da competição após cinco anos.

A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final. Após o empate sem gols no confronto de ida, na Vila Belmiro, quem vencer garante a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Cuca na concentração do Santos no Pará. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Cuca na concentração do Santos no Pará. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar começará a partida no banco de reservas. O camisa 10 era dúvida por causa das condições físicas e da participação no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na noite de segunda-feira (3), em São Paulo. O atacante se apresentou à concentração santista na hora do almoço desta terça-feira (4) e será opção para o técnico Cuca durante o confronto. O ataque será formado por Caballero, Barreal e Gabigol. O Menino da Vila busca marcar o gol de número 100 no elenco profissional. Até aqui, balnçou as redes 99 vezes.

Por outro lado, Cuca terá um desfalque importante no sistema defensivo. Lucas Veríssimo, que deixou a partida de ida com dores na panturrilha, foi vetado pelo departamento médico e não viajou para Belém. Além do zagueiro, o Santos também não poderá contar com o lateral-direito Igor Vinícius, que ficou fora da partida por causa de uma lombalgia. Adonis Frías e Gabriel Menino serão os substitutos.

continua após a publicidade

Escalações:

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. (Técnico: Léo Condé)

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, João Ananias, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt, Oliva e Gabriel Bontempo; Barreal, Caballero e Gabigol. (Técnico: Cuca)

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Nadson durante partida pelo Santos Sub-20. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Santos

Nadson celebra primeira convocação na Seleção Sub-17 e destaca evolução no Santos

Há 1 hora
Gabigol busca o gol de número 100 pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos precisa quebrar escrita para avançar na Copa do Brasil

Há 1 hora
Elenco do Santos na Vila Belmiro

Lance! Negócios

Santos supera Flamengo e Corinthians e lidera ranking digital dos clubes nas redes

Há 3 horas
Ana Castela durante leilão de Neymar realizado em São Paulo

Fora de Campo

Leilão de Neymar reúne famosos em meio à polêmica no Santos

Há 5 horas
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Lance! Negócios

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

Há 5 horas
Lucho Acosta se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

Copa do Brasil

Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final

Há 10 horas
Mais LANCE!
Arias comemora gol contra o Fortaleza em confronto da Copa do Brasil

Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? Vote

Neymar Jr. e seu pai, empresário do jogador (Foto: Reprodução/X)

Pai não descarta Neymar na Seleção, e jogador responde; veja

Neymar atendendo jornalistas durante evento do leilão do seu instituto. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Bastidores: saiba como foi o leilão do Instituto Neymar Jr.

Neymar chega ao leilão do seu institutto, em São Paulo. (Foto: Divulgação/ Internet)

Neymar marca presença em leilão e abre jogo sobre aposentadoria

Neymar Pai

Neymar critica parte da imprensa: 'Vai adoecer os jogadores'

Neymar Pai

Pai de Neymar analisa fala de Cuca: 'Talvez tenha sido infeliz'

Neymar durante leilão do seu instituto em 2024

Leilão do Instituto Neymar Jr acontece nesta segunda (3)

Remo e Santos se enfrantam pela Copa do Brasil. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Remo x Santos: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Igor Vinicius durante partida do Santos pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Com desfalques, Santos divulga lista de relacionados para Copa do Brasil

Neymar é relacionado para duelo entre Santos e Remo, pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar é relacionado para duelo entre Santos e Remo pela Copa do Brasil

Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Análise tática do Guffo: os destaques da ida das oitavas da Copa do Brasil

Cuca no comando do Santos diante do Remo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos busca quebrar escrita fora de casa para avançar na Copa do Brasil

Mauro Cezar comentou possível ausência de Neymar em partida decisiva do Santos contra o Remo na Copa do Brasil

Mauro Cezar critica possível ausência de Neymar: 'Constrangedor'