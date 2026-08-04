Santos busca classificação na Copa do Brasil diante do Remo; Neymar titular?
Camisa 10 começa a partida no banco de reservas
O Santos entra em campo na noite desta terça-feira (4) diante do Remo em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe tenta voltar a figurar entre os oito melhores da competição após cinco anos.
A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final. Após o empate sem gols no confronto de ida, na Vila Belmiro, quem vencer garante a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
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Neymar começará a partida no banco de reservas. O camisa 10 era dúvida por causa das condições físicas e da participação no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na noite de segunda-feira (3), em São Paulo. O atacante se apresentou à concentração santista na hora do almoço desta terça-feira (4) e será opção para o técnico Cuca durante o confronto. O ataque será formado por Caballero, Barreal e Gabigol. O Menino da Vila busca marcar o gol de número 100 no elenco profissional. Até aqui, balnçou as redes 99 vezes.
Por outro lado, Cuca terá um desfalque importante no sistema defensivo. Lucas Veríssimo, que deixou a partida de ida com dores na panturrilha, foi vetado pelo departamento médico e não viajou para Belém. Além do zagueiro, o Santos também não poderá contar com o lateral-direito Igor Vinícius, que ficou fora da partida por causa de uma lombalgia. Adonis Frías e Gabriel Menino serão os substitutos.
Escalações:
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. (Técnico: Léo Condé)
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, João Ananias, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt, Oliva e Gabriel Bontempo; Barreal, Caballero e Gabigol. (Técnico: Cuca)
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